Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri, düzenlenen bayramlaşma programında bir araya gelerek bayramlaştı.

Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı, önderliğinde Mehmetçik Parkı’nda bir araya gelip, bayramlaşan protokol üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Programa; Pehlivanköy Kaymakamı Fatma Ballı, Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, İlçe Emniyet Amir Vekili Başkomiser ibrahim Özgür Günay, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astbsubay Kıdemlidi Başçavuş Serkan Cengiz, siyasi parti ilçe başkanları, il genel meclisi üyeleri ve kurum müdürleri katıldı.

Bayramlaşma programı, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.