Balıkesir’de narkotik ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 80 gram metamfetamin ve 6 gram esrar ele geçirdi. Polislerin titiz aramalarında uyuşturucunun pembe panter oyuncağında saklandığı tespit ortaya çıktı.

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi geçtiğimiz gün il merkezinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 80 gram metamfetamin maddesi, 6 gram esrar maddesi, 2 ruhsatsız tabanca, 5 sentetik ecza hap, 4 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 570 TL, 100 dolar ve bin 123 Moldova leyi ele geçirildi. Polisler arama yaptıkları esnada bazı uyuşturucu maddelerin pembe panter oyuncağının içerisine zulalandığını tespit etti. Operasyonda yakalanan 3 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunda işlem başlatıldı.