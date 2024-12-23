Tespit edilen mağarada ele geçirilen malzemeler arasında; 1 adet termobarik lav silahı, 3 adet AK-47 piyade tüfeği ve 6 şarjör, 553 adet AK-47 mühimmatı, 1 adet M-16 piyade tüfeği dipçiği, 4 adet termal şemsiye, 4 adet savunma ve 2 adet taarruz el bombası yer aldı. Ayrıca EYP düzenekleri, fünyeler, Alpha-fire düzenekleri, çeşitli ebatlarda aküler, kesintisiz güç kaynağı ve 2 adet 2.5 kilovat jeneratör de ele geçirildi.

Mağarada bulunan diğer malzemeler arasında bir fotoğraf makinesi, 2 adet Kindle cihazı, 3 radyo, bir telefon, bir gaz maskesi, örgütsel dokümanlar ile çok sayıda yaşam ve tıbbi malzeme bulundu.