İstanbul’un Pendik ilçesinde 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. İçeride mahsur kalan 1 kişiyi itfaiye ekipleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay, 17.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatı katında mahsur kalan 1 vatandaşı merdiven aracıyla dumanların arasından kurtardı ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı. Yanan binada hasar oluşurken itfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

“Tüm daireyi sardı”

Konuya ilişkin konuşan mahalle sakini Yahya Çelik, “Dumanların yükseldiğini gördüm. Yangın, çatı katının arka kısmından başladı. Sonra tüm daireyi sardı. İçeride 1 kişinin olduğunu söylediler.” dedi.