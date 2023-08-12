Keşan İdmanyurdu Futbol Akademisi’nde sporcu sayısı her geçen gün artıyor.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne'ye bağlı Keşan İdmanyurdu Kulübü Başkanı Taner Karatepe Teknik Direktör Şeref Aldanmaz, Eğitmenler Emre Karakuş ve Yücehan Köklüünal ile Kaleci Antrenörü Sercan Selvi nezaretinde Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Erol Elmas Semt Sahası’nda Salı ve Perşembe günleri gerçekleşen futbol akademisi çalışmalarına ulaşan sporcu sayısının 50’ye yaklaştığını belirterek “Okulların tatil olduğu dönemde Salı ve Perşembe günü yapılan çalışmalar okullar açıldığında da hafta sonları gerçekleşecek. Okullar açıldıktan sonra onunla ilgili de bir program açıklayacağız” dedi.

Keşan İdmanyurdu Futbol Akademisi’ne çocuklarını gönderecek velilerin Kulüp Başkanı Taner Karatepe’ye 0536 887 00 46 numaralı telefondan veya Sportif Direktör İsmail Atik’e 0 545 566 67 99 numaralı telefonlardan ulaşabilecekleri belirtildi.

Taner Karatepe, futbol akademisine gösterilen ilgi nedeniyle tüm velilere ve sporculara teşekkür ederek, “Bu akademimizde hedefimiz hem kulübümüze futbolcu kazandırmak hem de ilerleyen süreçte Türk Futbolu’na Keşan’dan önemli isimler kazandırmak olacaktır” dedi.