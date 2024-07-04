Pendik’te İETT otobüsünde yolcular arasında yaka paça kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Pendik’te bugün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, KM-23 hatlı İETT otobüsü Çamçeşme durağına yanaştığı sırada otobüsteki yolcular ile otobüse binmek isteyen yolcular arasında ’yer’ tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesiyle yolcular yaka paça birbirlerine girdi. Kavga nedeniyle otobüs bir süreliğine yoluna devam edemedi. Yaşanan tartışma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.