Pendik’te meydana gelen kazada bir tır karşı şeride geçerek devrildi. Tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye mevkiinde meydana geldi. A.Y. idaresindeki 34 DKE 878 plakalı tır, İstanbul istikametinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Karşı şeride geçtikten sonra hızını alamayan tır devrildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonrasında kurtarıldı. Yaralı şoför olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek, tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu’nda trafik yoğunluğu oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.