Karabiga Belediyesi, belde tarihinin en kapsamlı altyapı yenileme projesini tamamladı. Çalışmalar sırasında çıkarılan eski, çürümüş, küflenmiş ve kanserojen madde barındıran su boruları ise farkındalık oluşturmak amacıyla Karabiga Meydanı’nda sergilenmeye başlandı.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, yapılan çalışmaların önemini vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

"Bu sergilediğimiz borular savaş döneminden kalma şarapnel parçaları değil, Karabiga’nın gerçeği. Bunlar altyapıdan çıkan eski su boruları. Yıllardır yenilenmeyen bu boruları değiştirmek için risk aldık ve tarihi bir altyapı çalışması gerçekleştirdik. 2019 seçimlerinde ‘Altyapıyı tamamen yenileyeceğiz’ diye söz vermiştik. Milletimizin bize verdiği yetkiyle seçimden hemen sonra çalışmalara başladık. Bakanlığımızın ve ilgili kurumların desteğiyle yüzde 50 hibeli bir şekilde altyapıda adeta bir devrim yaptık. Yağmur suyu hattı, kanalizasyon, içme suyu hattı ve su depomuz tamamen yenilendi."

Başkan Elbi, altyapı çalışmalarının Karabiga’ya doğalgaz konforunu da kazandırdığını belirterek, "Bu büyük yenileme sırasında doğalgaz borularını da döşeyerek önemli bir yatırımı daha ilçemize kazandırdık. Bugün görülen bu çürümüş borulardan vatandaşımızın su içtiği günler geride kaldı. Artık PCV özellikli, bakteri ve küf barındırmayan, sağlıklı hatlar kullanıyoruz. Su saatinin girişine kadar tüm borular sıfırlandı. Rutin su tahlilleri yapılıyor, vatandaşımız gönül rahatlığıyla musluktan akan suyu kullanabiliyor" dedi.

Şehrin geleceği için yapılan çalışmalara değinen Elbi, Biga’daki su sıkıntısına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bununla da yetinmedik. Biliyorsunuz ilçemiz Biga’da büyük bir su sıkıntısı yaşanıyor. Biz de Karabiga’nın nüfusunun arttığını göz önüne alarak TOKİ’lerimiz gerekse yeni yapılacak TOKİ’lerimiz de düşünerek yeni bir su kuyusu çalışması daha yaptık. Şu anda suyumuz yetiyor ancak geleceği düşünürsek bu suyu şimdiden bulup hattımıza birleştirmemiz gerekiyor. Yani önden tedbirimizi almış olduk. Biz geleceğe doğru çalışıyoruz. Karabiga’mız sürekli büyüyen bir belde olduğu için bugüne de geleceğe de yatırım yapıyoruz. Bu çalışmaları ve hizmetleri Karabiga’mıza kazandırdığımız için mutluyuz. Tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza, tüm belediye personelimize çok teşekkür ediyorum."

Meydanda sergilenen eski boruları inceleyen Karabigalı vatandaş Osman Arslan ise duygularını şu sözlerle ifade etti: "66 yaşındayım. 66 yıldır bu borulardan yemek yaptık, su içtik. Allah razı olsun Ahmet başkanımızdan, bizi bu dertten kurtardı. Hizmetleri için çok teşekkür ederiz."

Karabiga Belediyesi, yapılan altyapı yatırımıyla hem bugünün hem de geleceğin Karabiga’sına sağlam bir temel atmış oldu.