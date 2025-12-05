Bilecik’te şehit ve gazi yakınları için ‘Sanata teşvik ve sanatla yaşam’ protokolü imzalandı.

Bilecik’te şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına yönelik sanatsal destek programı için İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek tarafından imzalanan ‘Sanata teşvik ve sanatla yaşam programı’ kapsamında, katılımcıların sanat aracılığıyla kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, sosyal yaşamla bağlarını güçlendirmeleri ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Proje çerçevesinde farklı sanat dallarında uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilerek hem sosyal dayanışmanın artırılması hem de sanatın iyileştirici yönünün desteklenmesi amaçlanıyor.

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek "Şehit ve gazi yakınlarımızın yaşamına sanatın dokunuşunu taşıyarak hem motivasyonlarını artırmayı hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi önemsiyoruz" dedi.