Bilecik’te jandarma tarafından yapılan trafik uygulamasında yakalaması olan araç yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri Osmaneli-Sakarya-İstanbul karayolu üzerinde ’Huzur ve Güven’ uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında durdurulan N. Ç. idaresindeki 45 KA 1923 plakalı otomobilin yapılan sorgusunda Eskişehir İcra Dairesi’nden hacizli yakalamalı olduğu tespit edildi. Araç sahibinin ilgili kuruma yaptığı ödeme sonrası araç serbest bırakıldı.