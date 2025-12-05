Bilecik’in Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi’nde yapay zekâ semineri düzenlendi.

Bilecik’te düzenlenen seminerde yapay zekâ teknolojilerinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile entegrasyonu ele alındı. Hybrid Akademi Kurucusu ve Eğitimci Harun Seyhan tarafından verilen kapsamlı seminerde, yapay zekânın eğitimdeki rolü, dijital dönüşümün öğrencilere sağlayacağı katkılar ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni vizyonu olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin sunduğu yenilikler detaylarıyla aktarıldı. ‘Geleceğin eğitimi ve yapay zeka’ temasıyla gerçekleştirilen programda, dijital yetkinliklerin artırılmasının modern eğitim sisteminde kritik bir ihtiyaç haline geldiği vurgulandı. Seminere öğretmenler, öğrenciler ve yöneticiler yoğun ilgi gösterirken, etkinliğin Bilecik genelinde benzer çalışmaların yaygınlaştırılması adına önemli bir adım olduğu belirtildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Öğrencilerimizi Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun şekilde dijital dünyaya hazırlamak, eğitimde teknolojiyi en verimli şekilde kullanmak temel önceliğimizdir" dedi.