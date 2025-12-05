Ümraniye Belediyesi’nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle Hekimbaşı Mahallesi’nde yürüttüğü kentsel dönüşüm projesinde sona yaklaşıldı; yaklaşık 2 bin 500 vatandaşın modern, güvenli ve konforlu yaşam alanlarına kavuşacağı projenin yüzde 95’i tamamlandı.

Ümraniye Belediyesi vatandaşların daha yaşanabilir, güvenli ve estetik bir çevrede hayatlarını sürdürebilmesi adına kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. İki yıl önce temeli atılan projede, 288 hak sahibine teslim edilecek 18 blokta toplam 619 bağımsız bölüm inşa ediliyor. Vatandaşların proje sahasında oluşturulan örnek daire ziyaretleri sürmekte olup, hak sahipleri yeni evlerinin muadilini yerinde görme fırsatı sunuluyor. Hekimbaşı Mahallesi’nde devam eden kentsel dönüşüm projesi kapsamında; kapalı otoparklar, üç ayrı bölgede toplam 4 bin 214 mektrekare park ve yeşil alan, koşu parkurları, spor alanları, ve çocuk oyun alanları gibi birçok sosyal donatı vatandaşların hizmetine sunulacak.

40 bin 271 metrekare büyüklüğündeki rezerv yapı alanında yürütülen dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 111 riskli yapı güvenli bir şekilde yıkıldı. Tamamı özel mülkiyet statüsünde olan 101 parsellik proje alanında ise toplam 591 konut ve 28 dükkan inşa edilecek. Proje tamamlandığında hak sahipleri; güvenli, sosyal donatıları zengin, modern ve konforlu bir yaşam alanına kavuşacak.