Pioneer merkezi Japonya’da olan uluslararası bir elektronik şirkettir. Yaklaşık 40.000 Çalışana sahip olan bu şirket, oldukça başarılı elektronik ürünler üretmekte ve bu ürünleri pazarlamaktadır.

Hangi Ülkenin: Merkezi Japonyada olan Uluslararası bir şirkettir

Kuruluş Tarihi: 1938

Kuruluş Yeri: Tokyo, Japonya

Kurucusu: Fukuin Shokai Denki Seisakusho

Alan: Tüketici Elektroniği, Elektronik eşyalar

İlk Ürettiği Ürün: Hoparlör

Ürettiği Ürünler: Araba ses sistemleri, otomatik navigasyon sistemleri, PC-DVD sürücüleri, Hoparlör, Televizyon

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapı

Çalışan Sayısı: Yaklaşık 40.000

Resmi İnternet Sitesi: http://pioneer.jp/en/info/globalnetwork/



Pioneer Hakkında Bilgi

Pioneer Japonya’nın Tokyo şehrinde kurulan önemli elektronik şirketlerden biridir, daha çok hoparlör, otomobil ses sistemi, DVD sürücüleri üreten şirket müşterilerinden genellikle olumlu yorum almaktadır ve hala başarılarını sürdüren Pioneer günümüz teknolojik aletleri arasında üst sıralarda yer almaktadır.

Pioneer Tarihçesi

1938 yılında Fukuin Shokai Denki Seisakusho tarafından Tokyo’da kurulan Pioneer başlangıcı hoparlör üreterek yaptı.

1961 e kadar ismi Pioneer olan şirket 1961 yılında ismini değiştirerek PIONEER ELECTRONICS CORPORATION yapmıştır.

1963 yılında ilk oto teybini yapmıştır.

1972 yılında Laserdisk geliştirmesine başladı.

1972 yılında Laserdisk geliştirmeye başlayan Pioneer 1978 yılında ilk başarılı Laserdisk’i üretmiştir.

1990 da ilk CD-ROM destekli Navigasyon sistemini yapmıştır.

2002 yılında sabit diskli DVD kaydediciyi üretmiştir.

Bugünlerde hala çeşitli medya ürünlerini (Plasma-TV, Oto-Hifi, DJ ürünü, Bilgisayar Disk Okuyucu ve Yazıcı) başarıyla üretip pazarlayan Pioneer şu anda dünyanın en çok yayılan 4 Kanalli Effektmixer DJM 600 ile Pioneer Mix cihazını satıyor ve dünyada en çok yaygın olan bu mix cihazından Pioneer Electronics Corporation şirketine gelen yorumların neredeyse yüzde 99’u olumlu olduğunu söylemekte fayda var.

Pioneer Hangi Ülkenin

Cevap: Japonya

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