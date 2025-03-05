Dolar endeksi 105’in altına sarkarak son 4 ayın dibini gördü. EUR/USD paritesi 4 ay sonra 1,07’yi aştı. İç piyasada dolar 36,43 TL’ye geriledi, Euro 39,00 TL’yi aşarak rekor seviyelere yöneldi. BİST 100 endeksi de bugün, FED ve TCMB beklentisiyle yükseliyor. Endeks, 5 hafta sonra ilk defa 10.150 seviyesini test etti.

ABD’de özel sektör istihdamının geçen ay 140 bin kişilik artış beklentisine karşılık 77 bin kişi artması ve tahminlerin oldukça altında kalması da endişeleri yükseltti.

Bu gelişmelerle dolar endeksi (DXY) bugün 105,00 seviyesinin de altına sarktı ve son 4 ayın dibini gördü. Dolardaki güç kaybıyla EUR/USD paritesi ise 1,07’yi aşarak son 4 ayın zirvesine çıktı. İç piyasalarda ise dolar 36,43 TL’ye geriledi.

Euro da 39,00 TL’yi aşarak rekor seviyelere yöneldi.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi de bugünkü işlemlerde sert yükseliyor. Endeks, 5 hafta aranın 10.150 seviyesinin üzerini test etti ve kritik dirençlere yaklaştı.

Geçen hafta 9422 ile son 3 ayın en düşük seviyesini gören endeks, son 1 haftalık süreçte gördüğü dip seviyeye göre yaklaşık %7 yükseliş kaydetti. Böylece Borsa İstanbul, küresel ekonomide tarife gerilimi sebebiyle volatilitenin yükseldiği dönemde daha pozitif performans gösterdi.

Hafta başında şubat ayı enflasyonun beklentilerden daha düşük gelmesinin ardından hisse senetlerinde bankacılık sektörü öncülüğünde alımlar hızlanmaya başladı. Yarınki TCMB toplantısından faiz indirimi beklentilerinin de ağırlık kazanması, yatırımcıların hisse senetlerine yönelmesinde etkili oldu. Öte yandan FED iyimserliği, iç piyasada da risk iştahının artmasında etkisini gösteriyor.

Borsada son beş işlem günü dikkate alındığında (TSİ 16:00 itibarıyla) BİST Bankacılık Endeksi (XBANK) yaklaşık %7,35 primle en fazla yükselen sektör oldu. Holding Endeksi (XHOLD) %5,50 ile ikinci sırada yer alırken; Hizmet Endeksi (XUHIZ) %4,20 ve Sınai Endeks ise %2,80 civarında yükselişle öne çıktı.

Analistler, endeksin 10 binin üzerinde kapanış yapması halinde bunun teknik ve psikolojik olarak önemli bir işaret sayılacağını vurgulayarak, “Bundan sonraki süreçte de öncelikle 10 binin üzerinde kalıcılık sağlanmalı. Ardından üç aydır geçilemeyen 10.250 kritik direnç olarak dikkatle izlenmeli. Enflasyon ve faizde düşüş beklentisi, borsa için de pozitif fiyatlamaları destekliyor” şeklinde konuşuyor.

Küresel piyasalarda (TSİ 16:00 itibarıyla) diğer fiyatlamalara bakıldığında;

-Ons altında işlemler akşam saatlerinde 2915 dolar ve gram altında da 3410 TL civarında stabil seyrediyor.

-Brent petrolün varil fiyatı 70 dolar sınırında zayıf görünümünü sürdürüyor.

-Bitcoin ise FED iyimserliği ile toparlanmaya çalışıyor. BTC fiyatı bugün %3 primle 90 bin dolara yakın seyrediyor.