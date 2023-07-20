Konya'da PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen önemli bir operasyon sonucunda, terör örgütünün ''yurt dışı kasası'' olarak bilinen Güllüşan Kandemir gözaltına alındı. Ali Haydar Kaytan'ın kardeşi olan Kandemir, uzun süredir terör örgütünün finansal işlerini yürütüyor ve toplanan paraları örgüt üyelerinin ailelerine dağıtıyordu. Kandemir'in evinde yapılan aramada, tam 30 yıllık örgüt arşivi ele geçirildi. Bu arşiv içerisinde teröristlerin aldığı eğitimler, kullandıkları güzergahlar ve yüzlerce doküman bulunuyordu.

Güllüşan Kandemir'in, aynı zamanda PKK terör örgütünün kurucu üyesi olan ''Fuat'' kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın kardeşi olduğu belirlendi. Ailesi içinde terör örgütüne bağlılık bulunan bir diğer kardeşi olan Hayati Deniz Kaytan ise ''PKK üyesi olma'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

Terörle mücadele ekipleri, Güllüşan Kandemir'in Ereğli ilçesinde bulunduğunu tespit ederek adresine baskın düzenledi ve Kandemir'i gözaltına aldı. Bu operasyonla birlikte, PKK terör örgütüne yönelik önemli bir finansal ve istihbarat bağlantısı da ortadan kaldırılmış oldu. Yetkililer, elde edilen arşiv ve belgelerin terörle mücadelede önemli bir rol oynayacağını düşünüyor.