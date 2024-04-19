ONLARCA ARACIN KÜLTÜR PARKI OTOPARK YAPMASI NE KADAR DOĞRU?

SAYIN BELEDİYE BAŞKANIMIZ ALPER TABAN’NIN BU KONUYA EL ATMASINI DİLİYORUZ!

Bayramın ikinci günü hanımla beraber şöyle Kültür Parka doğru gidip orda yürüyüş yapar, parkta ki spor aletleri ile biraz da spor yapar, sonrada orada bir çay bahçesinde birer çay içer eve döneriz dedik.

Evden çıkıp parka gidinceye kadar arabaların yayalara yol vermemesinden tutun da kaldırımlara park etmiş arabalardan araç yoluna inmekten başka çaremiz yoktu. Ben söylene, söylene parka girdik.

Aman Allah’ım kültür park dışarıdaki araç kargaşasından daha beter bir manzara ile karşılaştık. Gezilip kafa dinlenecek ve çay bahçesinde oturulacak yer değil de Kültür Park olmuş araç park yeri! Bu da yetmiyormuş gibi motosikletliler yanınızdan ralli yapar gibi geçiyor taksiler aynı şekilde! Hanım benim koluma yapışmış kendini araçlardan kurtarmaya çalışıyor! Zar zor kendimizi bir çay bahçesine attık. Vakit ilerledikçe bu araç trafiği de artmaya başladı. Ben yüksek sesle:

“Bu ne rezillik arkadaş? İnsan parka gelip yürüyüş yapıp spor yapamayacaksa bu parkı neden yapmışız? Şuraya bak motor bisiklet dahası otomobilden geçilmiyor?” Diyince yan masada oturan benim yaşlarda bir vatandaş sözüme hak verir gibi:

“Bu da bir şey mi? Arkadaş geçenlerde bir motor bisikletli bir çocuğa çarptı. Ben böyle bir şey görmedim! Burada ne kontrol var nede ilgilenen var? İllede birkaç kişinin canı yanacak da o zaman bu işe bir çözüm getirecekler.” Dedi.

Hanım da içini döküp:

“Anlaşılan bizim evin dışına çıkmamız haram. Bu gidişle evimize hapsolacağız desene?” diyerek geleceğin gerçeğini yansıttı!

Sayın anlayışlı ve çalışkan Belediye Başkanımız Alper Tabandan rica ediyoruz, şu kültür park içine motorlu araçları sokturtmasın. Bizler korkusuz bir şekilde parkta yürüyüşümüzü ve sporumuzu yapalım!

Nüfusumuzun yarısından fazlasında araba var. Sabahtan bir kargaşadır başlıyor. Taa gece yarısına kadar bir araba yarışı içinde oradan oraya karınca sürüsü misali gibi bir trafik kargaşasıdır sürüp gidiyor.

Tabiri caiz ise, insanlarımız tuvalete bile araba ile gidecek hale gelmişler!

İnsanlarımız bir acayip olmuşlar! İki adım öteye de bir alış veriş merkezine veya bir manava bile arabası ile gidiyor, arabasını gelişi güzel park ediyor. Yetmiyor park işini abartıp yaya kaldırıma çıkarıyor. Bu duruma hiç kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Bu böyle giderse birkaç yıl sonra sanırım biz yayalar yolda yürüyecek ne kaldırım bulacağız ne de karşıdan karşıya geçebileceğimiz bir yol!

Hal böyle olunca da: Yayalar bundan sonra, sanırım Hazar fen Çelebi gibi kanat takıp havadan gidecek!

Çok merak ediyorum: Petrol ile çalışan milyarlarca araca okyanuslar bile olsa şimdiye kadar çoktan kurumuştu! Bırakın petrolün tükenip, milyarlarca aracın elimizde patlamasını. Bizler birde sağlığımızı düşünmemiz gerektiğini de bilmemiz gerekir. Sağlıklı yaşamın yürüyüş ile olduğunu bilmeyenimiz yoktur. İki adım öteye bir araçla giden birinin sağlıklı biri olduğunu söyleyebilirmisiniz? Aldığımız yapay ve GDO’lu gıdalar ile obezite sayısı gün geçtikçe artarken yürümekten imtina eden insanlarımızın sonunu düşünmek bile istemiyorum. Bu konu ile ilgili olarak araç kullanırken bile ellerinden düşürmedikleri cep telefonları biraz kurcalayıp İnternetten, yürüyüş ve spor yapmayan kişilerin kalp ve damar hastalarının ne kadar artış gösterdiğini görebilirler.

Beyler hanımlar bırakın şu direksiyon simidini! Tabanvay en sağlıklı araç! İllede bir araç diyorsan işte bana bisiklet! Hem spor, hem yakıtsız ve hem de çok rahat! Çevre ye hiçbir rahatsızlığı yok. Gürültüsü, patırtısı, keşme keşliği, egzoz gazı, akaryakıt derdi, tamir bakım ve parça bulma sıkıntısı olmayan ideal bir araç.

Sağlığın elden gittikten sonra senin o dört tekerlekli katil aracın ne işe yarar? Canının ve paranın kıymetini biliyorsan, o kan emen vampir gibi aracını sadece uzak bir yere, tatile veya önemli bir iş için uzak bir yere giderken kullan! Böylece önce kendine ve sonrada topluma karşı en büyük iyiliği yapmış olursun!

Artık sağlıklı toplum olma yolunda ilk adımı araçlarımızı lüzum olduğu zaman kullanarak atalım. Yürümeyi ve sporu da unutmayalım!

Bu dilek ve temennilerden sonra Sayın Belediye Başkanımız da Kültür Parkımızı amacına uygun kullanıma kavuşturması dileği ile sağlıklı ve mutlu yarınlar hepimizin olsun!