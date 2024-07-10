Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın iddianamesinin iadesine başsavcılık itiraz etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşleri Can ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi değerlendirerek davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini bildirerek dosyayı iade etmişti. Ancak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara itiraz ederek, görevli mahkemenin temel cezaya göre belirlenebileceğini, artırım maddesinin mahkemenin görevini belirlemede esas alınamayacağını vurguladı.

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023’te ve sonrasında düzenlenen operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında, Polat çiftinin şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulmuş ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti. Bu paranın aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edilerek son aşamada Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplandığı ve gayrimenkul ile çok sayıda araç alımında kullanıldığı tespit edilince, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.