Kaza da yaralanan 2 polis memuru hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Hamidiye Mahallesi Cami Aralığı sokak üzerinde polis memuru A.D.(33) yönetimindeki polis aracı ile Kurtuluş sokak üzerinde seyir halinde olan Gürkan B.(33) yönetimindeki 16 BIL 236 plakalı hafif ticari araç iki sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan hafif ticari araç park halindeki 16 BHH 711 plakalı araca çarparak durabildi. Kaza sonucu polis otosunda bulunan sürücü polis memuru A.D. ile polis memuru M.A.A.(31) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis memurları ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.