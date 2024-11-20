Kartal’da polisin uygulama noktasında dur ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Duvara çarpan otomobildeki sürücü yaya olarak kaçtı. Kaçan sürücü ile yanındaki şahıs polis ekiplerince yakalanırken, otomobilde yaklaşık 12 kilo bonzai ele geçirildi.

Kartal’da Yalı Mahallesi’nde 17 Kasım tarihinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Geri geri kaçan otomobil bir duvara ve çöp konteynerine çarparak durdu. Otomobilden inen sürücü koşarak kaçmaya devam ederken polis ekipleri de şahsın peşine düştü. Koşarak kaçan sürücü M.A. ve beraberinde bulunan B.A. isimli şahıs polis tarafından kısa sürede yakalandı. Araçta yapılan aramalarda 11 kilo 890 gram bonzai, 15 bin 500 TL, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. İki şahsın ayrı ayrı 15’er suçtan geçmiş döneme ait suç kayıtları olduğu tespit edildi.

B.A. isimli şahıs hakkında, adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. M.A. isimli şahıs ise “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.