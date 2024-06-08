Gayrimenkul sektöründe bugüne kadar çok sayıda proje üreten ve binlerce metrekare inşaatı başarıyla tamamlayan İhlas Holding, şimdi de İstanbul’da, ulaşımın kalbinde hayata geçirdiği Kristal Kule projesinde ofis satışlarına başladı. Teknolojik altyapısı ve benzersiz lokasyon avantajı sunan Kristal Kule’de yüzde 15 peşin ve bankasız 36 ay vade imkanı sunuluyor.

İstanbul’da son dönemde değeri hızla artan ve ofis yatırımlarının merkezi haline gelen Beylikdüzü Tüyap kavşağı, Kristal Kule projesiyle yeni bir çehreye kavuşuyor. İhlas Holding imzasıyla hayata geçirilen Kristal Kule, Tüyap Fuar Merkezi’nin yanı başında, benzersiz ulaşım avantajlarıyla eşsiz bir yatırım imkanı sunarken iş dünyasında kazancın kapısını aralıyor. Beylikdüzü metrobüs hattı Beykent durağının yanı başında konumlandırılan Kristal Kule, E5 cepheli ofisleriyle zemin +35 kattan meydana geliyor.

E5 Cepheli, Deniz ve Göl Manzaralı ofisler Kristal Kule’de

Sürdürülebilir konsepti ve sahip olduğu son teknolojiyle iş yaşamında kazancın kapılarını aralayan Kristal Kule, E5 cepheli, Marmara Denizi ve Büyükçekmece Gölü manzarasına sahip konumuyla da eşsiz bir çalışma ortamı sağlıyor. Beylikdüzü Tüyap kavşağı üzerindeki lokasyonuyla İstanbul Havalimanı’na kolay ulaşım imkanı sunan Kristal Kule, İstanbul’da kazancın yeni merkezi olacak.

Modern teknoloji ve yenilikçi tasarımıyla öne çıkıyor

İhlas Holding tarafından geliştirilen Kristal Kule, yanı başında yer alan Tüyap Fuar Merkezi, AVM’ler, eğitim kurumları ve hastanelerle değerine değer katıyor. Toplamda 307 ofisten meydana gelen projede ayrıca tüm ihtiyaçlara cevap verecek ve bölgedeki ticareti hareketlendirecek 8 dükkan bulunuyor. Yenilikçi tasarımı ve modern teknolojiyle donatılmış altyapısıyla Kristal Kule, estetik ve fonksiyonelliği tek çatı altında sunuyor.

Bankasız ödeme ve yüzde 25 indirim fırsatıyla kazanca merhaba

3.80 metrelik tavan yüksekliğiyle ferah bir çalışma alanı sunan Kristal Kule, bay-bayan mescid, toplantı odaları, 7/24 kameralı güvenlik, resepsiyon hizmeti, kapalı ve açık otopark gibi ayrıcalıklarıyla öne çıkıyor. Her biri 107 m alana sahip ve her katta 9 ofisin yer aldığı Kristal Kule’de peşin alımlarda yüzde 25 indirim yapılıyor. Ayrıca yüzde 15 peşin, bankasız 36 ay vadeli ödeme alternatifleri de müşterilerin kullanımına sunuluyor. Kristal Kule ‘nin 2025 yılının Haziran ayında teslim edilmesi planlanıyor.