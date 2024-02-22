HoLEP’in prostat ameliyatı gereken herkes için uygun bir cerrahi yöntem olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yaşar Bozkurt, "HoLEP, iyi huylu prostat büyümesi (BPH) tedavisinde ileri lazer teknolojisinin kullanıldığı güncel cerrahi bir yöntemdir. Prostat dokusunun tamamını temizleyip dışarı alabilen kapalı bir işlemdir. Büyük prostatlarda açık cerrahiye benzer sonuçlar veren konforlu bir yöntemdir. Günümüzde prostatın cerrahi tedavisinde altın standart tedavi olarak kabul edilmektedir" dedi.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yaşar Bozkurt, HoLEP hakkında açıklamalarda bulundu. HoLEP’in (Holmium Lazerle Prostat Enükleasyonu) tanımını yapan Doç. Dr. Bozkurt, "İyi huylu prostat büyümesi (BPH) tedavisinde, ileri lazer teknolojisinin kullanıldığı güncel cerrahi bir yöntemdir. Prostat dokusunun tamamını temizleyip dışarı alabilen kapalı bir işlemdir. Büyük prostatlarda açık cerrahiye benzer sonuçlar veren konforlu bir yöntemdir. Günümüzde prostatın cerrahi tedavisinde altın standart tedavi olarak kabul edilmektedir" dedi.

"İdrar kanalından kameralı özel aletlerle girilir"

Operasyonun nasıl yapıldığından bahseden Doç. Dr. Bozkurt, "Genel anestezi veya belden aşağısı uyuşturularak yapılır. İdrar kanalından kameralı özel aletlerle girilir. Büyüyen prostat dokusu dikkatli bir şekilde lazer ile kapsülden ayrıştırılır ve mesane içine atılır. Mesane içine atılan prostat dokusu başka bir aletle (morselatör) parçalanıp vakumlanarak vücut dışına alınır. Akabinde sonda takılarak işleme son verilir" diye konuştu.

"Açık ameliyata alternatif bir yöntem"

HoLEP ameliyatının avantajlarına değinen Bozkurt, "Her büyüklükteki prostata güvenle uygulanabilir. Çok büyük prostatlarda bile vücutta herhangi bir kesi yapmadan işlem yapılır. Açık ameliyata alternatif bir yöntemdir. Tekrar ameliyat olma ihtimali yok denecek kadar azdır. Cinsel işlevlere zarar vermez. Kanama riski çok azdır ve ameliyatta kan nakli ihtiyacı olmaz. Zorunlu hallerde, kan sulandırıcı ilaç kullananlarda bile işlem yapılabilir. Hastanede kalış süresi 1-2 gün gibi çok kısadır" şeklinde konuştu.

"Gerekli herkes ameliyat olabilir"

HoLEP’in prostat ameliyatı gereken herkes için uygun bir cerrahi yöntem olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bozkurt, şu bilgileri paylaştı:

"HoLEP yönteminde prostatın büyüklüğünün önemi yoktur, özellikle büyük prostatlar için çok daha başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir. Prostat büyüklüğüne eşlik eden mesane taşı varlığında aynı seansta başarıyla uygulanmakta ve eş zamanlı taslar da kapalı bir şekilde lazerle kırılabilmektedir. Yine idrar kanalında darlık olan hastalarda işlem esnasında lazerle bu darlık da açılabilmektedir. Ayrıca kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda da, diğer tekniklere göre daha güvenli bir şekilde uygulanabilir"

"Cinselliğe zarar vermez"

Ameliyatın cinselliğe zararının olup olmadığını da yanıtlayan Doç. Dr. Bozkurt, "HoLEP, prostat kapsülüne yalnızca 0,4 mm derinliğe etki ettiği gösterilmiştir. Yani prostat dokusunu ayırmak için kullanılan enerji, sertleşmeyi sağlayan sinirlere zarar vermemektedir. Cinsel fonksiyonlar açısından HoLEP ve diğer TURP/ açık prostatektomi tekniklerinin ortak dezavantajı, geri boşalmaya (retrograd ejakülasyon) veya boşalamamaya sebep olmalarıdır. Prostat dokusu tamamen temizlendiği için orgazm anında meni geriye doğru mesaneye gider ve daha sonra idrarla atılır. Bu durumun sağlık açısından zararı yoktur. Sonuç olarak HoLEP, sertleşmeye zarar vermez veya en az zarar veren yöntemdir" şeklinde konuştu.

"İdrar kaçırma geçici olarak görülebilir"

Prostat ameliyatı sonrası ender olarak bazı hastalarda, idrar kaçırma görülebileceğini belirten Doç. Dr. Bozkurt, "Bunun başlıca sebebi idrarı tutan kapakçıkların hasar görmesidir. HOLEP ameliyatında kullanılan lazer 0,4 mm derinliğe etki ettiği için bu yapılara çok az etki eder. HoLEP cerrahisi dikkatli yapılırsa idrar kaçırma genelde olmaz. Ancak büyük prostat dokusunun çıkarıldığı bazı hastalarda ilk başlarda görülen geçici idrar kaçırma zamanla düzelir" dedi.

"Kanser riski olabilir"

HoLEP sonrası prostat kanserine dikkat edilmesi gerektiğine değinen Doç. Dr. Bozkurt, "Tüm iyi huylu prostat ameliyatlarında prostatın sadece büyüyen ve idrar kanalına baskı yapan iç kısmı çıkartılır. Prostatın kapsül dediğimiz dış kısmı kalır. Maalesef ilerleyen zamanda bu kısımdan kanser gelişebilir. Ameliyat öncesi prostat kanseri açısından değerlendirilen ve kanser tespit edilmeyen hastalarda da, yaş ilerledikçe prostat kanseri gelişme ihtimali bulunmaktadır. Dolayısıyla HoLEP sonrası da olsa, kanser riski açısından gerekli görülen hastalar takip edilmelidirler" sözlerine ekledi.