2024-2025 futbol sezonunun ilk yarısında 11, ikinci yarısında ise 24 puan toplayarak toplamda 35 puanla grubu 13. sırada bitiren İnegöl Kafkasspor, başarısıyla tüm spor otoritelerini yanıltmayı başardı.

Ligin devre arasında yapılan Olağanüstü kongre ile başkanlık koltuğunu devralan Sedat Yavuz, 2025-2026 sezonunda şampiyonluğa oynanan bir takım kurmak amacıyla flaş kongre kararı aldı. Yeniden aday olacağını açıklayan Başkan Sedat Yavuz, Kafkasspor’u ligde bırakmak adına fedakarlık yaparak maddi ve manevi anlamda destek olan mevcut yönetim kurulu üyelerine de teşekkür etti.

Kulüp Başkanı Sedat Yavuz yaptığı açıklamada, “Camiamız adına son derece meşakkatli bir dönemde, hiçbir tereddüt göstermeden, inanç ve kararlılıkla çıktığımız bu zorlu yolda gösterdiğiniz destek ve omuzdaşlık için her birinize gönülden teşekkür ederim. Bu süreçte ortaya koyduğunuz fedakârlık, vefa ve mücadele azmi, Kafkasspor camiasının ne kadar güçlü ve kenetlenmiş bir aile olduğunu bir kez daha göstermiştir. Hep birlikte yürüdüğümüz bu yolda kazandığımız zafer, sadece bir sürecin sonucu değil; aynı zamanda geleceğe dair taşıdığımız büyük umutların ve hedeflerin de başlangıcıdır. Bugün burada bir kez daha ifade etmek isterim ki, Kafkasspor’un bir daha böyle zorlu süreçlere düşmemesi için; sabit gelir kaynaklarımızı artıracak projeleri hayata geçirmek, ilkeli ve kurallı bir yönetim anlayışını tesis etmek, denetlenebilir ve tam şeffaf bir yapı oluşturmak hedeflerimiz olacaktır. Bu anlayışla, şahsım adına başkanlık görevini sürdürme kararımı camiamıza arz ediyorum. Birlikte, daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Ayrıca, kongrenin Mayıs ayında yapılacağı öğrenildi.