Rahim ağzı (Serviks) kanserinin önlenebilir olduğuna dikkat çeken Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hacı Öztürk Şahin, HPV testini tüm kadınlara önerdiklerini belirtti.

Bursa Şehir Hastanesi’nde görevli Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hacı Öztürk Şahin, “1-31 Ocak Serviks Kanseri Farkındalık Ayı” çerçevesinde açıklamalarda bulundu. Serviks’in, anatomik olarak rahim ağzı denilen bölge olduğunu dile getiren Doç. Dr. Şahin, “Bu bölgeden kaynaklanan tümörler tüm kadın kanserlerinde 9’uncu sıklıkta görülüyor. Belirtileri; daha çok cinsel ilişki sonrası kanama, yan ağrılar, idrar yollarıyla ilgili bazı problemler ve adet düzensizliği şeklinde karşımıza çıkabilir. Cinsel aktif olmayan kadınlarda maalesef bu teşhis biraz daha gecikebiliyor. Serviks kanseri, genelde jinekolojik onkoloji hastalarımızda en genç yaşta gördüğümüz bir kanser türü. Biz, o yüzden 21-24 yaş civarında tarama programlarına başlanmasını öneriyoruz” dedi.

5 yılda bir tarama yaptırın

Serviks kanserine HPV virüsünün sebep olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Şahin, “O yüzden tarama programlarında daha önce yaptığımız smear taramasına nazaran HPV testinin daha kıymetli olduğunu biliyoruz. Hem hastalığa yakalanmama ihtimalimiz artıyor hem de hücrelerde kanser oluşumu başlamadan erken teşhis ihtimalimiz artmış oluyor. 5 yıllık aralarla HPV testini biz tüm kadınlara öneriyoruz. HPV testinin daha sık kullanılmaya başlanmasıyla erken evrede yakaladığımız hastalarda tedavi seçeneğimiz tabii ki çok daha kolay. Eğer bir cerrahi planlayacaksak çok erken evrede yakaladığımız için küçük bir operasyonla bu hastalarımızı tamamen kurtarabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Aşı ile korunun

Serviks kanserinin önlenebilir bir kanser olduğunun altını çizen Şahin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Çünkü bunun HPV aşısı var. HPV aşısını biz cinsel aktif olmadan, doğrusu 11-12 yaş grubundaki kız çocuklarına öneriyoruz. Dünyadaki çoğu ülkede artık rutin aşılama programlarına HPV aşısı alınmış durumda. Bu aşılama programını öneriyoruz. Aşılama programından sonra, elimizdeki veriler yeterli olmadığı için biz yine de bu aşılanmış popülasyonun da tarama programlarına devam etmesini tavsiye ediyoruz”