realme’nin yeni realme 12 Pro serisi tanıtıldı. Ürün, gelişmiş kamera özellikleri ve fotoğrafçılık deneyimi ile dikkat çekiyor.

realme, realme 12 Pro serisini tanıttı. Marka, bu seride Oscar ödüllü görüntü yönetmeni Claudio Miranda ile iş birliği yaparak gerçek bir sinematik kamera deneyimi sunmayı amaçlıyor. Miranda’nın vizyonu ve ustalığıyla geliştirilen, ikonik filmlerden ilham alan üç filtre ve gelişmiş tonlar, stiller ve renk seçenekleriyle kullanıcıların kendi tarzlarını yansıtmalarına imkan veriyor. Bu sayede, yeni ürün ile film düzeyinde video ve fotoğraflar çekilebileceği belirtildi. Cihaz, gelişmiş kamera özellikleri ve fotoğrafçılık deneyimi ile dikkat çekiyor. 50 megapiksellik SONY IMX890 ana kamerayla donatılmış realme 12 Pro+, gelişmiş yapay zeka özellikleri sayesinde ise fotoğrafları özelleştiriyor. Verilen bilgilere göre; yalnızca yüksek segmentteki modellerde bulunan kamera teknolojilerini kullanan marka, portrelerle de ön plana çıkıyor. realme 12 Pro+’ın portre modu, 80 mm odak uzaklığı sunarak filmlerde kullanılan standart odak uzaklığıyla çekim yapmanızı sağlıyor. Ultra HDR ve Light Fusion motoru ile ışıklarda ve gölgelerde daha net ve canlı fotoğraflar yakalanabiliyor.

Sensör içi zoom teknolojisi ile 6 kat kayıpsız zoom imkanı sunan cihaz, standart dijital zoomlara kıyasla daha net ve keskin görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca SuperOIS teknolojisi ile donatılan 12 Pro Serisi, el titremesinin görüntüyü olumsuz etkilemesinin önüne geçerek her kareyi net bir şekilde yakalamayı kolaylaştırıyor. realme 12 Pro+ 120X Super Zoom’a sahip. Bu özellik, uzaktaki nesnelerin tüm detaylarını kullanıcılara gösterebiliyor.