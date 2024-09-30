Red Bull’un yüksekliğe meydan okuyan etkinliği Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin bu yılki 7. etabı Antalya’da gerçekleşti. Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Atatürk Parkı’nda düzenlenen etkinlikte; kadınlar kategorisinin kazananı Rhiannan Iffland bu sonuçla sezon şampiyonluğunu da ilan etti. Erkeklerde ise zaferin sahibi Aidan Heslop oldu.

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin bu yılki 7. durağı Antalya’da gerçekleşti. 15 yıl sonra Türkiye’ye dönen etkinliğe, Lara ve Konyaaltı plajları arasında yer alan Atatürk Parkı ev sahipliği yaptı. Yüzlerce kişinin alanda canlı olarak takip ettiği Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi Antalya etabında, kadınlar kategorisinde Rhiannan Iffland, erkekler kategorisinde ise Aidan Heslop rakiplerini geride bırakarak etabın kazananları oldular. Kazananlar ödüllerini Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten aldı.

Etkinlikte kadınlar kategorisinde günün galibi Avustralya’dan Rhiannan Iffland oldu. Iffland aldığı yüksek puanlarla, Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin final etabı olan Sydney’i beklemeden şampiyonluğunu ilan etti. Sıralamada kendisini sırasıyla ikisi de Kanadalı olan Molly Carlson ve Simone Leathead takip etti. Erkekler kategorisinde ise ilk üç basamağın sahipleri sırasıyla İngiliz Aidan Heslop, Ukraynalı Oleksiy Prygorov ve İtalya’dan Andrea Barnaba oldu.

Red Bull Cliff Diving Antalya etabına Türkiye’yi Kıvanç Gür damga temsil etti. 2013 - 2024 yıllarında 10 metre dalış alanında Türkiye rekortmeni olan genç sporcu Kıvanç Gür, etkinliğin wildcard sporcularından biriydi. Etkinliğe Red Bull sporcuları Kübra Dağlı, Bora Altıntaş, Berke Dikişçioğlu ve Ali Türkkan da katıldı.

8 etaplık Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi’nin finali 10 Kasım’da Avustralya Sydney’de gerçekleşecek.