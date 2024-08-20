Türk televizyon tarihine damgasını vurmuş ünlü spiker ve program yapımcısı Reha Muhtar, geçirdiği ciddi bir kaza sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Gece saat 01.00 civarında meydana gelen olayda, yüksekten düşen Muhtar'ın durumu ciddiyetini koruyor ve solunum desteği sağlanması amacıyla entübe edildiği bildirildi.

Reha Muhtar Kimdir?

21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul’da doğan Reha Muhtar, Türk televizyonculuğunun tanınmış simalarından biridir. Babasının, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapması nedeniyle Muhtar, çocukluk yıllarını Ankara ve İstanbul arasında geçirdi. Eğitim hayatını TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra, 1983 yılında gazetecilik kariyerine Milliyet gazetesinde muhabir olarak adım attı.

1985 yılında Milliyet'ten ayrılarak Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na (TRT) geçti ve burada Atina'da muhabir olarak görev yaptı. Atina’da bulunduğu yıllarda, Yunanistan briç şampiyonu olarak da dikkat çekti. Reha Muhtar, 1991 yılında CNN International'ın "Crossfire" adlı programının bir benzeri olan "Ateş Hattı" programını hazırlayarak büyük bir başarı elde etti.

1993 yılında TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçti. Burada bir süre çalıştıktan sonra Kanal D'nin satılması üzerine tekrar TRT’ye dönmek zorunda kaldı. Ancak, 1995 yılında yeniden TRT'den ayrılarak Star TV'ye geçti ve kısa bir süre sonra Kanal D’ye geri döndü. 1996 yılında ise Show TV'ye transfer olarak ana haber bülteni sunuculuğu ve haber genel yayın yönetmenliği görevlerini üstlendi.

Reha Muhtar, 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı. 2002 yılında Show TV ve Akşam gazetesindeki görevlerinden ayrılarak Star TV'ye geri döndü. 2003 yılında Star TV'den ayrıldı ve Star gazetesinde yazarlığa devam etti, ancak daha sonra Star Medya Grubu'ndan da ayrıldı. 2004 yılında atv'ye geçerek "Akademi Türkiye" adlı yarışma programında jüri üyeliği yaptı ve Sabah gazetesine transfer oldu.

2006 yılında Ciner Medya Grubu'ndan ayrılarak Show TV'ye geri dönen Muhtar, burada "PişşTi" adlı programı sundu. Daha sonra ise bu kanaldan tekrar ayrıldı ve Vatan gazetesinde yazarlığa başladı. 2007 yılında FOX TV'ye geçerek "Çapraz Ateş" programını sundu ve ardından bu kanaldan da ayrıldı.

2009 yılında CNN Türk’te "Çok Farklı" adlı programı hazırlayıp sundu, ancak bir süre sonra bu kanaldan da ayrıldı. 2011 yılında Kanaltürk’te "Son Kale" adlı programları yaptı. 2012 yılında TVem ile anlaşmak üzereyken bu gerçekleşmedi ve gazetecilik kariyerine Vatan Gazetesi'nde devam etti.

Reha Muhtar, özel hayatında da magazin dünyasında sıkça yer aldı. 1983 yılında gazeteci Selin Çağlayan ile evlenen Muhtar, beş yıl süren bu evlilikten sonra 2001 yılında ünlü şarkıcı Nilüfer ile bir ilişkiye başladı, ancak bu ilişki 2003 yılında sona erdi. 2006-2007 yıllarında şarkıcı Gülşen ile yaşadığı ilişki magazin basınında geniş yer buldu. 2008 yılında oyuncu Deniz Uğur ile bir ilişkiye başlayan Muhtar, bu ilişkiden 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz isimli ikiz çocuklarına sahiptir. Ayrıca, Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın manevi babası olarak da bilinmektedir.