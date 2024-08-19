Çanakkale’de tüpsüz olarak, zıpkın ile 18 metre derinlikte serbest dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, 64 kilogram ağırlığında, 1 metre 80 metre santim boyunda akya balığı avladı.

Çanakkale’de dalgıç Müjdat Turan, trofe avı için Kuzey Ege Denizi’ne tüpsüz olarak, 18 metre derinliğe serbest dalış yaptı. Rekortmen dalgıç, 64 kilogram ağırlığında, 1 metre 80 santim boyunda akya balığını avladı. Nefes kesen av anını su altı kamerasıyla kaydeden Turan, akya ile uzun süre mücadele etti.

"Bu bölgede avlanılan en büyük balık olduğu söylendi"

Balığı vurduğu anları anlatan dalgıç Müjdat Turan, "Akşam suyuna gitmiştik. Bütün gün daldık. Akşam suyu için son dalışımızı yaptık. Bütün gün balık bulamadık. 16-17 metrede açık sularda yaklaşık kıyıdan 3-4 mil açıkta bir resife daldım. Orada karanlık sularda balık geldi. Çok büyük bir balıktı. Atışımı yaptım. Yaklaşık 2-3 saat mücadele ettik. Üç tane şiş attım. Balık ancak öldü. Balığı almayı başardık. Kuzey Ege’de avlanılan en büyük balık olduğu söylendi. Balık 64 kilo, 1 metre 80 santimetre boyundaydı. Bu bölgede avlanılan en büyük balık olduğu söylendi" diye konuştu.