Dodge Hangi Ülkenin?

Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri

Kuruluş Tarihi: 1914

Kurucusu: Horace Dodge, John Dodge

Hizmet Bölgesi: Global

Önemli Kişiler: Reid Bigland, CEO

Alan: Otomotiv Endüstrisi

Ürün: Otomobiller, Kamyonetler, SUVlar, Vanlar, Minivanlar

Resmi Site: www.dodge.com

Dodge Hakkında Bilgi

Dodge araba üretim firması, Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmuştur. Horace Dodge ve John Dodge kardeşler tarafından kurulan bu Dodge firması, açıldığı ilk yıllarda Ford markasının T modeli için parça üretmeye başlamıştır. Dodge markası araba üretimine başladıktan sonra 1914 ile 1927 yılları arasındaDodge Brothers Motor Vehicle Company ismini kullanmıştır. Chrysler şirketi 1928 yılında Dodge firmasını satın almıştır. Dodge 1970 yılında ailelerin tercih ettiği modeller üretmeye başlamıştır. 1980 yılında ise ufak boylu ve önden çekişli arabalar üretmeye başlamıştır. 1990’lı yıllarda ürettiği araçların arasına pikap ve ligt-truck modellerini de katmıştır. Chrysler markası ile birlikte 2002`de DaimlerChrysler Otomotiv Grubu`na katılmıştır. Fakat 2007 senesinde DaimlerChrysler Grubunun dağılması sonucu, bağlı bulunduğu ana firma Chrysler Grubunu Cerberus adlı yatırım firması tarafından satın alınmıştır.

Dodge araba üretim firmasının ürettiği Viper modeli genel olarak yarışlarda kullanılan çok güçlü motora sahip bir araçtır. Amerikan teknolojisiyle üretilen Dodge, yüksek teknolojik özelliklere sahiptir. Kaliteli görünümü yüksek performanlı motorları en dikkat çekici özellikleri arasındadır. Ürettiği 4×4 modelleri sağlamlığıyla motor gücüyle ön plandadır. Aile sınıfı için ürettiği otomobiller çok tutulan modelleri arasındadır. Kullanılan parçalar özenle seçilmiş kaliteli parçalardır. Teknolojik özellikleri çok fazla olan Dodge markası, piyasada kalite sınıfındaki yerini her zaman korumaktadır. Dünya çapında satış yapan Amerikan araba üretim firması olan Dodge arabalarının tasarımını her zaman kaliteli ve dikkat çekici yapmıştır. Kalitesini dünyada devam ettirmektedir.

Dodge Hangi Ülkenin?

Cevap: Amerika Birleşik Devletleri

Dodge Modelleri

Dodge Avenger

Dodge Caliber

Dodge Charger

Dodge Challenger

Dodge Dakota

Dodge Durango

Dodge Magnum

Dodge Neon

Dodge Nitro

Dodge Ram

Dodge Viper

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