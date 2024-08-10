Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından “Engelsiz Üniversite Ödülleri” kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) merkez yerleşkesi, 6 fakülte binası ve Araştırma Dekanlığı Ar-Ge Park Binasına turuncu bayrak ödülü ile İletişim Fakültesi’ne de yeşil bayrak ve mavi barak adaylığı ödülü verildi. YÖK tarafından gönderilen bayrak ve belgeler, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun tarafından fakülte dekanlarına takdim edildi.KAYSERİ (İGFA) - Senato Salonu’nda düzenlenen belge takdim töreninde Rektör Prof. Dr. Fatih Altun tarafından Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, İletişim Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Araştırma Dekanlığı Ar-Ge Park Binasına mekânda erişilebilirlik ödülü kapsamında “Turuncu Bayrak”, İletişim Fakültesi’ne ayrıca 2024 Yılı Eğitimde Erişilebilirlik Ödülü kapsamında da “Yeşil Bayrak” ile Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik “Mavi Bayrak” aday ödülü verildi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ olarak YÖK tarafından, önemli sayıda bayrak ödülüne layık görüldüklerini belirterek, ödüle layık görülen fakültelerin akademik ve idari personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

YÖK tarafından, engelli bireylerin yükseköğretime tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak gayesiyle yükseköğretim kurumlarının çalışmaları neticesinde 2024 Yılı “Engelsiz Üniversite Ödülleri” Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak), Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak) ve Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) olmak üzere üç kategoride Üniversitelere ödül layık görülmüştü.

Ödüller kapsamında ERÜ, sekiz “Turuncu Bayrak”, bir “Yeşil Bayrak” ödülüne layık görülürken, iki de “Mavi Bayrak” ödülüne aday oldu.