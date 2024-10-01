Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, ÇOMÜ’lü akademisyenlere, üniversite AR-GE hedeflerine sunmuş olduğu katkılardan dolayı teşekkür belgesi takdiminde bulundu.

Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreninde; Rektör Erenoğlu’nun yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüsnü Levent Dalyancı ve Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Araştırma Dekanlığı Dekanı Doç. Dr. Sercan Karav ve akademisyenler yer aldı.

Kurum hisselerinin takdim edildiği ödül töreninde konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu; “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak kalite odaklı ve uluslararası hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlediğimiz bu önemli törene hep birlikte tanıklık ediyoruz. 2024-2028 Stratejik Planımızda yer alan Ar-Ge faaliyetleri, hem üniversitemizin hem de ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişiminde kritik bir öneme sahiptir. Burada gerçekleştirdiğimiz tören, yalnızca bir ödül töreni olmanın ötesinde, geleceğe yaptığımız yatırımın bir simgesidir. Bilim insanlarımızın azimle yürüttükleri araştırmalar, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlarken, aynı zamanda üniversitemizi de uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşımaktadır. Bugün takdim edeceğimiz kurum hisseleri, üniversitemizin bilimsel araştırmalara verdiği değerin ve bu alanda çalışan akademisyenlerimizi destekleme kararlılığımızın somut bir göstergesidir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine olan desteğimizi sürdürmeye ve bu alanda öncü olma hedefimizi kararlılıkla devam ettirmeye söz veriyoruz. Bilim insanlarımızın başarılarının daim olmasını diliyor, bu ödüllerin onları daha büyük başarılara teşvik edeceğine inanıyorum. Tüm proje yürütücülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.