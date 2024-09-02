Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencilerinin oluşturduğu 13 takım, hazırladıkları projeler ile Teknofest 2024 finallerine kalmayı başardı. Öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, başarılı sonuçların alınacağına inandıklarını vurguladı.BURSA (İGFA) - BUÜ Teknofest Kurum Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen programda yarışlarda finallere kalan takım üyeleri ile üniversite yöneticileri buluştu. Düzenlenen yemekli organizasyona BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftci, Prof. Dr. Zekeriyya Arı, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

PROJE YELPAZESİ GENİŞLİYOR

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yarışlarda 13 finalist takımlarının kaldığını hatırlatarak; “İnşallah Ekim ayında buradaki arkadaşlarımızın önemce bir kısmı ve danışman hocalarıyla kürsüye çıkmayı başaracağız. Motivasyonumuz çok yüksek. Projelerimiz özgün ve nitelikli. Üniversitemizin Teknofest’teki görünürlüğü her geçen gün artıyor. Geçmiş yıllarda Mühendislik Fakültesi ağırlıklı projelerimiz yarışlarda yer alıyordu. Artık Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzdan, Fen-Edebiyat Fakültemize, Ziraat Fakültemize ve Tıp Fakültemize uzanan geniş bir yelpazenin yer aldığını gözlemliyoruz. Bir araştırma üniversitesiyiz. Bu sadece hocalarımızın projelerinden veya yayınlarından ibaret bir konu değil. Öğrenci faaliyetlerinden başlayan, en üst seviyede bilimsel çalışmalara uzanan bir süreçten bahsediyoruz. Öğrenci topluluklarımızın yürüttükleri bu faaliyetler bize araştırma üniversitesi vizyonumuz için son derece kıymetli katkılar sağlıyor. Gençlerimize gösterdikleri gayret için teşekkür ediyoruz. Hocalarımıza emekleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Yönetim olarak bizler de elimizden geldiğince böylesi çalışmalara destek vermeye çalışıyoruz. Koordinatörümüz Prof. Dr. Enes Yiğit ve ekibiyle birlikte motivasyonumuzun daha da arttığını görüyoruz. Motivasyonumuz tam, heyecanımız yüksek. İnşallah bu yıl çok daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Finallerde yarışacak olan takımlarımıza da üstün başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

HEDEF: DAHA FAZLA TAKIM İLE KATILMAK

BUÜ Teknofest Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Enes Yiğit ise finallere katılmaya hak kazanan tüm takım üyelerini ayrı ayrı tebrik etti. Hedeflerinin en yüksek seviyede başarı elde etmek olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Enes Yiğit, gelecek dönemlerde daha fazla takım ile yarışlarda yer almayı da arzu ettiklerini sözlerine ekledi. Yiğit, üniversite yönetimi ve danışman akademisyenlere de destekleri için ayrıca teşekkür etti.

13 TAKIM BİRİNCİLİK İÇİN YARIŞACAK

BUÜ öğrencilerinin kurduğu 13 takım, Adana ve Antalya’da gerçekleştirilecek Teknofest finallerinde derece almak istiyor. Farklı alanlarda mücadele edecek takımlar ise şu isimlerden oluşuyor: FUSİON (Tıp), YZT Mevzuu (Ziraat - Mühendislik), YZT AİTOLİA (Mühendislik), YZT TALOS ROBOTAKSİ (Mühendislik), ULUFİGHT (Teknik Bilimler MYO), WİNCAR OTONOM (Mühendislik - Teknik Bilimler MYO), ULUDAG ENG511 (Mühendislik), İHAWK (Mühendislik), DİAGNOS-AI (Mühendislik), MERGEN –AI (Mühendislik), Connect IT (Mühendislik), Merih Space (Mühendislik), İdea Biotek Takımı (Mühendislik).