Hangi Ülkenin: Fransa
Kurucusu: Louis Renault, Marcel Renault, Fernand Renault
Kuruluş Tarihi: 1 Ekim 1898 (Gayri resmî), 25 Şubat 1899 (Resmî)
Şehir: Boulogne-Billancourt
Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında
Alan: Otomotiv Endüstrisi
Ürün: Otomobiller
Çalışan Sayısı: 122.615
Resmi Site: www.renault.com
Renault Hakkında Bilgi
Renault, Fransa’da kurulmuş bir araba üretim firmasıdır. Louis Renault, Marcel Renault, Fernand Renault kardeşler tarafından kurulmuştur. 1 Ekim 1898 yılında kurulan bu firma otomotiv sektöründe hizmet vermektedir. 122.615 çalışana sahip olan Renault firmasının resmi internet sitesine www.renault.com adresinden ulaşabilirsiniz. Renault firması bunun haricinde otomobil, kamyon, traktör, tank, tren, uçak, motosiklet, bisiklet ve otobüste üretmektedir. Ülkemizde Bursa’da kurulu bulunan Oyak-Renault ortaklığı (%51) ile yatırımı vardır. Ürettiği kaliteli araçlar sayesinde piyasada üst sıralara çıkmayı başarmıştır. Satış fiyatınında uygun olması en büyük etkenlerden biridir. Aile araçları büyük ilgi görmüştür ve büyük satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştır.
Renault Hangi Ülkenin
Cevap: Fransa
Renault Modelleri
Alaskan (2016–günümüz; pick-up)
Captur (2013–günümüz)
Clio IV (2012–günümüz; hatchback, estate)
Duster Oroch (2015–günümüz; pick-up)
Espace V (2015–günümüz)
Fluence (2010/2012–günümüz; saloon based on the Mégane III platform)
Kadjar (2015–günümüz)
Kangoo II (2009/2013–günümüz)
Koleos (2007/2013–günümüz)
Kwid (2015–günümüz; hatchback)
Mégane IV (2016–günümüz; hatchback, estate)
Pulse (2012–günümüz; India Nissan Micra)
Safrane II (2008)
Scala (2012–günümüz; India Nissan Latio)
Scénic III (2009/2013–günümüz; also available as Grand Scénic)
Symbol (2012; restyled Dacia Logan)
Talisman (2015–günümüz; saloon, estate)
Twingo III (2014–günümüz; hatchback)
Twizy (2012–günümüz)
Zoe (2012–günümüz; hatchback)
Renault’un Dacia İsmi Altında Sattığı Modeller
Duster (2009–günümüz)
Logan (2004–günümüz)
Sandero (2008–günümüz)
Lodgy (2012–günümüz)
Renault’un Samsung İsmi Altında Sattığı Modeller
Latitude (2011–günümüz ; Renault Samsung SM5)
Talisman (2012–günümüz ; Renault Samsung SM7)
Renault Hafif Ticari Araçlar
Kangoo
Master
Trafic
Renault Ödülleri
Avrupada Yılın Otomobili Ödülü
1966: Renault 16
1982: Renault 9
1991: Renault Clio
1997: Renault Scénic
2003: Renault Mégane II
2006: Renault Clio III
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