Hangi Ülkenin: Fransa

Kurucusu: Louis Renault, Marcel Renault, Fernand Renault

Kuruluş Tarihi: 1 Ekim 1898 (Gayri resmî), 25 Şubat 1899 (Resmî)

Şehir: Boulogne-Billancourt

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Alan: Otomotiv Endüstrisi

Ürün: Otomobiller

Çalışan Sayısı: 122.615

Resmi Site: www.renault.com

Renault Hakkında Bilgi

Renault, Fransa’da kurulmuş bir araba üretim firmasıdır. Louis Renault, Marcel Renault, Fernand Renault kardeşler tarafından kurulmuştur. 1 Ekim 1898 yılında kurulan bu firma otomotiv sektöründe hizmet vermektedir. 122.615 çalışana sahip olan Renault firmasının resmi internet sitesine www.renault.com adresinden ulaşabilirsiniz. Renault firması bunun haricinde otomobil, kamyon, traktör, tank, tren, uçak, motosiklet, bisiklet ve otobüste üretmektedir. Ülkemizde Bursa’da kurulu bulunan Oyak-Renault ortaklığı (%51) ile yatırımı vardır. Ürettiği kaliteli araçlar sayesinde piyasada üst sıralara çıkmayı başarmıştır. Satış fiyatınında uygun olması en büyük etkenlerden biridir. Aile araçları büyük ilgi görmüştür ve büyük satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştır.

Renault Hangi Ülkenin

Cevap: Fransa

Renault Modelleri

Alaskan (2016–günümüz; pick-up)

Captur (2013–günümüz)

Clio IV (2012–günümüz; hatchback, estate)

Duster Oroch (2015–günümüz; pick-up)

Espace V (2015–günümüz)

Fluence (2010/2012–günümüz; saloon based on the Mégane III platform)

Kadjar (2015–günümüz)

Kangoo II (2009/2013–günümüz)

Koleos (2007/2013–günümüz)

Kwid (2015–günümüz; hatchback)

Mégane IV (2016–günümüz; hatchback, estate)

Pulse (2012–günümüz; India Nissan Micra)

Safrane II (2008)

Scala (2012–günümüz; India Nissan Latio)

Scénic III (2009/2013–günümüz; also available as Grand Scénic)

Symbol (2012; restyled Dacia Logan)

Talisman (2015–günümüz; saloon, estate)

Twingo III (2014–günümüz; hatchback)

Twizy (2012–günümüz)

Zoe (2012–günümüz; hatchback)

Renault’un Dacia İsmi Altında Sattığı Modeller

Duster (2009–günümüz)

Logan (2004–günümüz)

Sandero (2008–günümüz)

Lodgy (2012–günümüz)

Renault’un Samsung İsmi Altında Sattığı Modeller

Latitude (2011–günümüz ; Renault Samsung SM5)

Talisman (2012–günümüz ; Renault Samsung SM7)

Renault Hafif Ticari Araçlar

Kangoo

Master

Trafic

Renault Ödülleri

Avrupada Yılın Otomobili Ödülü

1966: Renault 16

1982: Renault 9

1991: Renault Clio

1997: Renault Scénic

2003: Renault Mégane II

2006: Renault Clio III

