Yeni Renault Kangoo ürün ailesi, Türkiye’deki ilk temsilcileri olan Yeni Kangoo E-Tech yüzde 100 Elektrikli ve yeni Kangoo Van ile satışa sunuluyor.

Kendi sınıfında özel bir tasarıma sahip olan Renault Kangoo, E-Tech versiyonu ile elektrikli hale geliyor. Sahip olduğu 90 kW (120 hp) elektromotor ve 45 kWh batarya, Yeni Renault Kangoo E-Tech yüzde 100 Elektrikli’ye 285 km menzil (WLTP) sağlıyor.

Yeni Renault Kangoo Van, 115 beygirlik 1.5 Blue dCi motoru, sahip olduğu geniş saklama alanı ve yenilenmiş versiyonuyla profesyonel bir deneyim sunuyor.

Kangoo modelinin Combi versiyonu Kangoo Multix ise sahip olduğu binek araç özellikleri, konforu, otomatik ve manuel vites seçenekleri ile 2. çeyreğin sonunda kullanıcıları ile buluşacak.

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “2024 yılı MAİS için binek otomobil segmentinde elde ettiğimiz başarıları hafif ticari araç segmentinde de elde etmeyi hedeflediğimiz bir yıl. Hafif ticari araç sınıfında yeni bir sayfa açıyoruz. Artık hafif ticari araçları binek modellerden ayrı olarak ele alıyor ve ayrı bir stratejiyle yönetiyoruz. Bu stratejimize paralel olarak, OYAK vizyonu ve desteği ile Türkiye’de başlattığımız elektrifikasyon devrimiyle Yeni Renault Kangoo E-Tech %100 Elektrikli ve Yeni Renault Kangoo Van 18 Nisan tarihinde bizlerle buluşuyor. Yeni Renault Kangoo E-Tech %100 Elektrikli, Kangoo modelimizin uzun yıllara dayanan tecrübesini elektrifikasyon teknolojisi ile buluşturduğumuz ve modernize ettiğimiz yepyeni bir otomobil. Geniş aileler ve iş profesyonelleri için özellikle şehir içinde ekonomik ve konforlu bir yolculuğu mümkün hale getiren özelliklerle donatıldı. Yeni Kangoo Van ise geliştirilmiş özellikleriyle hafif ticari araç segmentini bambaşka bir boyuta taşıyor” dedi.

Yeni Renault Kangoo Van, L2 Equilibre versiyonuyla 915 bin TL’den başlayan fiyatı ve 200 bin TL, 12 Ay, yüzde 2,99 faizli kredi kampanyasıyla; Yeni Renault Kangoo E-Tech yüzde 100 Elektrikli Iconic ise lansmana özel 1 milyon 675 bin TL’den başlayan fiyatıyla 18 Nisan’dan itibaren Türkiye’de satışa sunuluyor.