Resident Evil Village: Beneviento’nun Hazinesi Nasıl Elde Edilir

Beneviento Hazinesini içeren mezarlığı, gerçekten erişmeden önce iki kez geçeceksiniz. House Beneviento’daki bölümü tamamladıktan ve The Village’a döndükten sonra, içeride bir düşman doğup kapıyı açtıktan sonra küçük bir şapel açılacak. Bu Kilise’nin karşısındaki Mezarlık bölgesinde yer almaktadır. İki düşmanı yenin ve ardından Şapelin içinden Kırık Levhayı alın.

Bahçenin içindeki mezarlığa geri dönün, ancak bu noktada çok güçlü bir düşmanın ortaya çıkacağı konusunda uyarıda bulunun. Cesur hissediyorsanız, acele edin ve Kırık Levhayı merkezdeki mezara yerleştirin ve açılacaktır. Ödülünüz, birçok Lei’ye satılabilen Berengario’nun Kadehi.