İnegöl Roman Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Hasan Ahmet Lekesizyiğit, yönetim kurulu üyeleri ve dernek fasıl ekibi, geçtiğimiz ay yapılan Olağan Genel Kurul sonucunda göreve gelen İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yeni Başkan ve yöneticilerine ziyaret gerçekleştirdi.



İnegöl Roman Kültürünü Yaşatma Derneği heyetini, İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Ay, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri karşıladı. Başkanı Serkan Ay, İnegöl Roman Kültürünü Yaşatma Derneği heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını, Roman camiasıyla ilçede hep birlikte bir kardeş, bir arkadaş gibi yaşadıklarını, Roman camiasının sorunlarını bildiklerini ve Rumeliler olarak kendilerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.



İnegöl Roman Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Hasan Ahmet Lekesizyiğit ise, 16 Nisan 2024 tarihindeki kongre sonucunda göreve gelen Başkan Serkan Ay ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti ve başarılar diledi. Başkan Lekesizyiğit, Rumelilerin İnegöl’e güzel hizmetlere imza atacaklarına inandıklarını, üzerlerine düşecek her türlü göreve hazır olduklarını söyledi.



İnegöl Roman Kültürünü Yaşatma Derneği Fasıl Ekibi dernek bahçesinde bulunanlara bir müzik ziyafeti sundu. Hatıra fotoğrafı çekimi ardından heyet uğurlandı.