Edirne’de sabah saatlerinde etkili olan sis ve soğuk hava beraberinde gizli buzlanmayı getirdi. Kazalar ise kaçınılmaz oldu. Ayçiçeği yüklü römorkun devrilmesiyle yol çekirdek tarlasına dönüştü.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Şenoğlu isimli vatandaş traktörüyle Edirne Ticaret Borsasında yolunda sabah saatlerinde Kırklareli merkeze bağlı Kocahıdır köyünden yola çıktı. Şenoğlu’nun idaresindeki 22 BC 844 plakalı traktöre bağlı römork, Barutluk Mahallesi Kara Emin Caddesi’nden yokuş aşağı inerken devrildi. Römorkun devrilmesi sonucu tonlarca ayçiçeği çekirdeği yola saçıldı.

Ahmet Şenol “Traktörle aşağı inerken aniden römork ön giderken birden römork önüme devrildi. Mala gelsin cana gelmesin “ dedi.

Römorktaki ayçiçekleri yola saçılması sonrası yol kısa süre trafiğe kapatıldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik ekipleri bölgede önlem aldı, ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Trafik akışı bir saatlik çalışmanın ardından römorkun yol kenarına çekilmesi ve ayçiçeklerinin temizlenmesiyle normale döndü.