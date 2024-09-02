Türkiye’nin en büyük 3 yeşil enerji şirketinden biri olma hedefiyle yatırımlarını sürdüren Rönesans Enerji, SPK yeşil borçlanma araçları kriterlerine uyumu da içeren özellikleriyle sektörde ilklerden biri olma özelliği taşıyan Yeşil Finansman Çerçevesi’ni yayınladı.

Rönesans Holding şirketlerinin ilk yeşil finansman çerçevesi olma özelliği de taşıyan Rönesans Enerji’nin Yeşil Finansman Çerçevesi’nin hazırlanma ve yayınlanma sürecinde ING Grubu sürdürülebilirlik danışmanı olarak yer aldı. Çerçeve, Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği’nin (ICMA) Yeşil Tahvil İlkeleri’ne, Kredi Piyasası Birliği’nin (LMA), Kredi Sendikasyon ve Ticaret Birliği’nin (LSTA) ve Asya-Pasifik Kredi Piyasası Birliği’nin (APLMA) Yeşil Kredi İlkeleri’ne ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi’ne uyumluluğuyla hem ulusal hem de uluslararası piyasalardaki yeşil borçlanma işlemlerinde kullanılabilecek. Rönesans Enerji’nin Yeşil Finansman Çerçevesi, SPK’nın Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi uyumluluğuna içeriğinde ilk yer veren çerçevelerden biri oldu. Rönesans Enerji Yeşil Finansman Çerçevesi, bu özelliğiyle SPK Rehberi’nin tanınırlığına katkıda bulunmasıyla da dikkat çekiyor.

İçerdiği birçok uygunluk kriteriyle Türkiye enerji üretim sektöründeki en geniş kapsama sahip çerçevelerden biri olan Yeşil Finansman Çerçevesi, içerisinde hidroelektrik, rüzgâr ve güneş gibi genel yenilenebilir enerji kaynaklarına ek olarak biyoenerji ve jeotermal gibi diğer yenilenebilir kaynakları ve elektrik depolama sistemlerini de uygunluk kapsamına alıyor. Geleceğe yönelik hazırlık için yeşil hidrojen üretimi ve hidrojen depolama teknolojilerinin de uygunluk kapsamına alındığı ve bu özelliğiyle Türkiye’de hidrojen teknolojilerini kapsayan ilk çerçeveler arasına giren Yeşil Finansman Çerçevesi’nin tüm teknoloji ve kriterleri İkinci Taraf Görüşü (SPO) olarak ISS Corporate Solutions tarafından değerlendirildi ve tamamı pozitif değerlendirilerek, standartlara uygunluğu da teyit edildi.

"Yeşil finansmana çok daha rahat ulaşacağız"

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, Rönesans Enerji’nin Yeşil Finansman Çerçevesi ile Türkiye enerji sektöründe ilklerden birine imza attıklarını söyledi. Söz konusu çerçevenin sektördeki ilk yeşil finansman çerçevelerinden biri olduğunu hatırlatan Ilıcak Kayaalp, “Daha iyi, daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çalışıyor ve faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde ‘örnek’ oluşturmak hedefiyle, kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Rönesans Holding’in güçlü kaslarından birinin yabancı ortaklıklar ve yabancı finansman oluşturma gücü olduğunu ifade eden İpek Ilıcak Kayaalp, şunları söyledi: “Yatırımlarımızı uygun şartlarda finanse edebilmek için tüm dünyadan 40 farklı yabancı banka ile aktif olarak çalışıyoruz. Bugüne kadar yurtdışında kazandığımız gelirler ile Türkiye’ye yaptığımız 8 milyar Euroluk yatırımın yüzde 90’dan fazlasını da bu bankalar ile birlikte yaptık. Yabancı kreditörlerin ilk olarak baktığı ESG raporunu Rönesans Enerji geçen yıl almıştı. Yayınladığımız Yeşil Finansman Çerçevesi ile yenilenebilir enerjiyi destekleyen yeşil finansman araçlarına çok daha rahat ulaşacağız ve Türkiye’nin sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

"Hedefimiz Türkiye’nin en büyük 3 yeşil enerji şirketinden biri olmak"

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Grup Başkanı Emre Hatem, yayınladıkları Yeşil Finansman Çerçevesi ile Rönesans Enerji’nin Türkiye’nin en büyük 3 yeşil enerji şirketinden biri olma hedefine emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Emre Hatem, “Rönesans Enerji kurulduğu günden bu yana sadece yeşil enerjiye yatırım yaptı ve önümüzdeki dönemde de yüzde 100 yeşil enerji portföyü ile büyümeye devam edecek. Rönesans Enerji olarak 2028 yılına kadar 2.000 MW’lık yeşil enerji yatırımı yapmayı planlıyoruz. İnşa halinde olan ve geliştirmekte olduğumuz mevcut projelerimizi devreye alarak ilk etapta 2026 sonunda 700 MW’ın üzerinde bir kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Beş yıl içinde de Türkiye’nin Ulusal Enerji Planı’na göre hedeflenen yeşil enerji yatırımlarının yaklaşık yüzde 7 ile 10’unu Rönesans Enerji olarak gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

"Sürdürülebilirliği stratejik önceliklerimiz arasında konumluyoruz"

ING Grubu Borç Sermaye Piyasaları Türkiye ve Orta Doğu’dan Sorumlu Başkanı Bas Bittink sürdürülebilirlik danışmanlığının ING Grubu tarafından yürütüldüğü Yeşil Finansman Çerçevesi’ne dair şu açıklamada bulundu: “ING Grubu olarak müşterilerimizin sürdürülebilir bir gelecek inşa etmelerine destek olmak için çalışıyor ve Rönesans Enerji ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinden gurur duyuyoruz. Oluşturulan Yeşil Finansman Çerçevesi ve İkinci Taraf Görüşü bölgedeki başarılı örnek uygulamalardan biri olarak konumlanıyor ve Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektörüne daha fazla özel finansman sağlanmasına destek olacak.”

ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay ise konuyla ilgili, “ING Grubu olarak sürdürülebilirliği stratejik önceliklerimiz arasında konumluyor ve 30 yılı aşkın süredir bu alanda aktif çalışmalar yürütüyoruz. ING Grubu olarak yenilenebilir enerjiye yönelik finansmanımızı 2025 yılına kadar üç katına çıkararak yıllık 7,5 milyar Euro’ya ulaşmayı hedeflediğimizi geçen senenin sonunda duyurduk. Yeşil dönüşümün kolektif bir çaba ve eylem gerektirdiğine inanıyor, sürdürülebilir finansmanda uluslararası uzmanlığımızdan ve güçlü küresel ağımızdan faydalanarak Türkiye’nin yeşil dönüşüm yolculuğuna katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, hazırlanma ve yayınlanma sürecinde ING Grubu’nun sürdürülebilirlik danışmanı olarak yer aldığı Rönesans Enerji’nin Yeşil Finansman Çerçevesi’nin ülkemizdeki enerji sektörünün dönüşümü ve bu dönüşüm için gereken finansmanın oluşturulması için önemli bir adım olacağına inanıyoruz. ING Grubu olarak Rönesans Holding ve TotalEnergies ortaklığındaki Rönesans Enerji’nin yenilenebilir enerji yatırımlarına ve dolayısıyla Türkiye’nin sürdürülebilirlik yol haritasına katkı sağlayacak bu değerli iş birliğinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz” diye aktardı.

Yapılan açıklamaya göre; finansal yatırımları çevresel sürdürülebilirliği teşvik eden projelere yönlendirmeyi amaçlayan kapsamlı yönergeler bütünü olan Yeşil Finans Çerçevesi; yatırımların ‘yeşil’ olarak kabul edilebilmesi için gerekli kriterleri ve standartları tanımlıyor. Yeşil Tahvil İlkeleri veya AB Sürdürülebilir Faaliyetler Taksonomisi gibi tanınmış çerçevelerle uyum sağlıyor. Çerçeve, sera gazı emisyonlarını azaltmak, kaynak verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmek gibi belirli çevresel hedeflere odaklanıyor. Ayrıca, yatırımların yeşil kriterlere uyduğunu ve ölçülebilir çevresel faydalar sağladığını garanti altına almak için titiz raporlama ve açıklama gereklilikleri aracılığıyla şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlıyor.