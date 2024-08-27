Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'ya gelen Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani görüştü. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rus bakan Lavrov, ülkesinin nükleer silah kullanımına dair doktrinin belirlendiğini, ABD'nin ateşle oynadığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Yemenli mevkidaşı Şai Muhsin Zindani Moskova'da bir araya geldi. İkili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Rus bakan Lavrov, açıklamalarında dünyaya özellikle ABD'ye dikkat çeken mesajlar verdi.

Lavrov, konuşmasına Gazze'deki sivil katliam ile başladı ve ateşkesi istemeyen bazı taraflar olduğunu söyledi:

"Burada uygulanan şiddetin durdurulması, insani sorunların çözümüne önem verilmesi, insanların normal hayata dönüşü ile sorunları çözerken de bölgede olanların temel nedenlerinin unutulmaması gerekiyor. Burada, Filistin devletinin oluşturulması söz konusu."

''DURUMU ŞİDDET SEVİYESİNDE TUTMAK İSTİYORLAR''

Lavrov, İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarına karşılık verdiğine dikkati çekerek, "Ancak, buna karşı toplu ceza vermek yasa dışı." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in, "Gazze'de sadece teröristlerin olduğu" yönünde açıklama yaptığına işaret eden Lavrov, buna benzer değerlendirmelerin "tehlikeli" olduğunu vurgulayarak, "Yahudilerin de acı çektiği ideolojiden kaçınmak lazım." ifadesini kullandı.

Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin müzakereleri de değerlendiren Lavrov, bazı ilgili tarafların ateşkesin sağlanmasını istemediğini söyledi.

Lavrov, "Herkesin ateşkese ihtiyacı olmadığına dair güçlü bir izlenim var. Daha fazlası: bu süreçte bazı tarafların, gelecekte dünyanın siyasi alanında değişikliklerin yaşanacağına güvenerek, durumu şiddet seviyesinde tutmak için çatışmaları sürdürüyor." şeklinde konuştu.

İsrail tarafının, ABD'de düzenlenecek başkanlık seçiminin sonuçlarını beklediğini dile getiren Lavrov, Gazze’de 40 binden fazla sivil hayatını kaybettiğini ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirtti.

NÜKLEER SİLAH DOKTRİNİ BELİRLENDİ

Bakan Lavrov, Ukrayna'nın Batı'dan "Storm Shadow" füzelerini Rus topraklarını vurması için izin istediği yönündeki iddiaları değerlendirerek, "Bu şantaj ve Batı'nın gerginlikten kaçınmak istediğini gösterme girişimidir. Ancak bu kurnazlık. Batı, durumun gerginleşmesinden kaçınmak istemiyor." dedi.

Rusya'nın nükleer silahın kullanımına dair doktrini olduğuna dikkati çeken Lavrov, "Doktrinimiz belirleniyor. Amerikan yetkilileri de bunu biliyor. Bu, ateşle oynamaya benziyor. Onlar (Amerikalılar) da küçük çocuklar gibi mumlarla oynuyor." şeklinde konuştu.

Rusya'nın çıkarları doğrultusunda Ukrayna ile ilgili hedeflerine ulaşacaklarını dile getiren Lavrov, Ukrayna ile müzakere masasına ültimatomsuz oturabileceklerini söyledi.

TELEGRAM KURUCUSU PAVEL'İN GÖZALTI SÜRECİ

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınmasının Rusya ve Fransa arasındaki ilişkilerini etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Lavrov, ifade ve bilgi özgürlüğü açısından da Fransa ile ilişkilerin en düşük seviyede olduğunu kaydetti.

Lavrov, Telegram uygulamasının korunaklı olduğunu belirterek, "Durov, açıkça birilerinin tavsiyesi üzerine gözaltına alındı ve Telegram'ın şifreleme kodlarına erişilmesi amacıyla korkunç cezayla tehdit edildi. Fransızlar bunu eylemleriyle gösterdi." ifadelerini kullandı.

YEMENLİ BAKAN: İSRAİL SALDIRGANLIĞINI SONLANDIRMALI

Yemen Dışişleri Bakanı Zindani ise Yemen meselesinin çözümü için çaba gösterdiğini ifade ederek, "Ülkemizde barış ve istikrarın tesis edilmesi ana hedefimiz." dedi.

Filistin'deki gelişmelerde endişeli olduklarını dile getiren Zindani, şunları kaydetti:

"Buradaki durum, Yemen dahil tüm bölgeyi olumsuz etkiliyor. Husilerin attığı adımlar, gerginliği artırıyor, uluslararası yük taşımacılığını engelliyor. Bölgede ve Gazze Şeridi'nde barış ve istikrarın sağlanmasından yanayız. Filistin meselesinin adil çözümünden ve İsrail’in saldırganlığının sonlandırılmasından yanayız."

Bakan Zindani, Kızıldeniz'deki durumun gergin olduğunu ve bunun dünyadaki güvenliğini olumsuz etkilediğini söyledi.