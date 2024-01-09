ERN Holding’in bünyesinde yer alan Yelen Gülpınar Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yatırımı olan Gülpınar Rüzgâr Enerjisi Santrali projesinin finansal kapanışını gerçekleştirdi. 250 milyon euro yatırım tutarıyla 1 milyon kişinin yıllık enerji ihtiyacı karşılanacak.

Çanakkale Denizgöründü mevkiinde bulunan, Gülpınar RES Projesi’nin 35 MW’lık ilk fazı Mart 2020’de devreye alınmıştı. Proje kapsamında gerçekleştirilen ilave 159 MW ikinci faz yatırımı ile toplamda 194 MW kurulu güce erişilmesi ve Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanmasında ilave kapasite oluşturulması açısından kritik bir rol oynaması hedefleniyor. ERN Holding’in bünyesinde bulunan Yelen Gülpınar Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin yatırımı Olan Gülpınar Rüzgar Enerjisi Santrali finansal kapanışı İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıya Yıldızlar Grup ve ERN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Müfit Eren, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, KfW IPEX-Bank Genel Müdür’ü Belgin Rudack, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop katıldı.

Toplam yatırım tutarı 250 milyon euro olan projenin, 96,5 milyon euro tutarındaki kısmı Alman İhracat Destek Kuruluşu olan Euler Hermes garantisi kapsamında KfW-Ipex Bank’tan temin edilirken, geri kalan kısım özkaynak katkısına ilave olarak ülkemizin önde gelen bankalarından Türkiye İş Bankası ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’ndan temin edilen krediler ile finanse edildi.

En büyük beşinci RES yatırımı

Yıldızlar Grup ve ERN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Müfit Eren, “Gülpınar Rüzgar Enerji Santrali, Mayıs 2024 itibariyle tüm fazları devreye alınarak yatırımın tamamlanmasıyla, Türkiye’nin rüzgâr enerjisi alanındaki en büyük beşinci Rüzgâr Enerjisi Santrali yatırımı olacak. Yıllık 630 milyon kWh yenilenebilir enerji üretimiyle, 200 bin hanenin, yani ortalama 1 milyon insanın yıllık enerji ihtiyacını karşılayarak 400 bin ton karbon (CO2) emisyonu salınımının önüne geçecek ve Türkiye’nin enerji ihtiyacında dışa bağımlılığın azaltılmasına önemli ölçüde katkı sağlayacak” dedi.

250 milyon euro yatırım tutarlı RES

Gülpınar RES Projesi Finansman Kapama toplantısında açıklamalarda bulunan ERN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eren ‘’Hem ülkemiz hem de geleceğimiz için önemli bir yatırım argümanı ve aynı zamanda yarınlarımızın teminatı olan yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi için sürdürülebilirliği işimizin odağına aldık. Gülpınar Rüzgâr Enerjisi Santrali, yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve ilave kapasite oluşturulması bakımından önem arz ediyor. Gülpınar Rüzgar Enerji Santrali projemizde, Mayıs 2024’te türbinlerin tamamının devreye alınmasıyla toplam 194 MW kurulu güce erişeceğiz. Gülpınar RES, Türkiye genelinde rüzgâr enerjisi alanındaki en büyük beşinci Rüzgâr Enerjisi Santrali olacaktır’’ ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir Enerji alanında uluslararası bir oyuncu haline gelmeyi hedefliyoruz

Gülpınar Rüzgâr Enerjisi Santrali dışında yenilenebilir enerji projelerine devam edeceklerini belirten ve grubun gelecek hedeflerine değinen Eren ‘’Hedefimiz, önümüzdeki 5 yıl içerisinde şirketimizin yenilenebilir enerji alanında ülkemizin sayılı şirketleri arasına girmesini sağlamaktır. Bir taraftan yurtiçinde büyürken, diğer taraftan da vizyonumuzu ve tecrübelerimizi yurtdışına taşıyarak benzer projeler gerçekleştirmek ve enerji konusunda uluslararası bir oyuncu haline gelebilmektir.’’ dedi.

“2030 yılına kadar karbon ayak izini yüzde 61 oranında azaltama sözü verdik”

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran konuşmasında, enerji sektöründe 2030 yılına kadar karbon ayak izini yüzde 61 oranında azaltama sözü verdiklerini hatırlatarak, “Böyle değerli bir yatırıma imza atan ERN Holding ve Yıldızlar Grup’u kutluyorum. Rüzgar enerjisi konusunda ülkemizdeki kapasite bugün itibariyle 11 bin 696 MW ulaşmış durumda. Türkiye’nin bu konudaki hayali ve hedefi 2035 yılı içinde 29 bin 600 MW çıkarmak. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor: 12 yıl boyunca bizim bu tarz imza törenlerinde sık sık bir araya gelmemiz gerekiyor. Bu sebeple Türkiye olarak tüm kaynaklarımızı seferber etsek, bütün enerjimizi kullansak 1 yılda 2 bin MW kurabiliyoruz. Dolayısıyla zaman uzun gibi görünüyor ancak çok çalışmamız gerekiyor. Bu yatırımın ne denli önemli olduğunu bu şekilde vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli bir rol oynadıklarını dile getiren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Banka olarak, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında öncü rol oynamaya 2024 yılında da devam edeceğiz. Gülpınar RES projesi, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımızın ne kadar stratejik ve değerli olduğunun bir göstergesi. Projenin hem ulusal hem de uluslararası finans kuruluşlarının katkılarıyla hayata geçirilmesi büyük bir önem arz ediyor. Gülpınar RES projesinin, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında attığı sağlam adımların bir yansıması olduğunu düşünüyoruz. Hayata geçirilen projenin diğer projelere de örnek teşkil etmesinden dolayı memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Banka genel müdürlerinin konuşmaları ardından gerçekleşen imza töreni sona ererken Müfit Eren, ’’Ülkemize, finans sistemimize, şirketimize ve projemize güvenen, Alman İhracat Destek Kuruluşu Hermes’e, değerli bankalarımız KfW IPEX - Bank’a, Türkiye İş Bankası’na, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’na, türbin tedarikçimiz ve çözüm ortağımız Enercon’a, projenin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan ve katkı sağlayan hukuk, teknik, çevre danışmanlarımıza, bu yatırımın gerçekleşmesinde özverisi ile katkı sağlayan tüm ERN Holding ve Yıldızlar Grup ailesine ve en son olarak bizi bugün burada yalnız bırakmayan çok değerli basın mensuplarımıza teşekkürlerimi bir borç bilirim’’ sözlerine ekledi.

Toplantıda yer alan KfW IPEX-Bank Genel Müdür’ü Belgin Rudack, projenin içinde yer almaktan büyük bir gurur duyduklarını belirterek, “Banka olarak Türkiye ekonomisini 50 yıldan uzun süredir destekliyoruz. Sürdürülebilir proje yatırımlarında böylesine gurur verici projeleri desteklemekten gurur duyuyoruz” dedi.