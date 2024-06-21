Sakarya’nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaaili ilçelerinde olumsuz hava şartları sebebiyle denize girişler üç gün süreyle yasaklandı. Karadeniz’in hırçın dalgaları arasında kalan bir kişi ise boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava şartları, dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde bugün dahil 3 gün yasaklandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşları sudan çıkartmaya başladı. Dalgaların yükseldiği ve denize girişlerin yasaklandığı anlarda Kocaali ilçesinde Osman Yavuz isimli vatandaş ise boğulma tehlikesi yaşadı. Dalgaların arasından seslenmesi sonrasında cankurtaranlar tarafından kurtarılan Yavuz, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

“Ben yüzdükçe karadan daha çok uzaklaştığımı fark ettim”

Boğulma tehlikesi geçiren Osman Yavuz, “Boğulma vakası atlattım. Girdim sırtüstü yattıktan sonra karadan uzaklaşmışım. Sırt üstü yüzmeye çalıştım ama ben yüzdükçe karadan daha çok uzaklaştığımı fark ettim. Birden kara bana uzak geldi ve kızıma bağırdım. Durumu gören cankurtaran araçla beni aldılar. Ben yoksa geri gelemeyecektim. Benim ilk defa başıma geliyor. Ben yüzme bilmeme rağmen başıma bu geldi. Çok tehlikeli bir durum insanlar denizde dalga gördüklerinde kesinlikle suya girmesinler” dedi.