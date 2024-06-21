Küçükçekmece Menekşe Plajı’nda ailesiyle denize giren ve epilepsi nöbeti geçiren çocuğun imdadına cankurtaran ekipleri yetişti.

Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece Menekşe Plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki Ö.A. isimli kız çocuğu, ailesiyle birlikte denize girdi. Bir süre sonra deniz de epilepsi nöbeti geçirdi. Plajda bulunan cankurtaranlar çocuğun yardımına koşarak küçük kızı kıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ö.A., tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. 8 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, küçük kıza yapılan ilk müdahale ve ambulansa bindirilme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.