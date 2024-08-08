Hangi Ülkenin: İsveç

Kurucusu: Svenska Aeroplan AktieBolaget

Kuruluş Tarihi: 1947

Şehir: Trollhättan

Şirket Tipi: Limited Şirket

Hizmet Bölgesi: Dünya Genelinde

Önemli Kişiler: Victor Muller (Başkan) (CEO)

Alanı: Otomotiv Endüstrisi

Ürünleri: Otomobil

Şirketin Sahibi: Swedish Automobiles

Çalışan Sayısı: 3.200

Resmi Sitesi: www.saab.com.tr

Saab Hakkında Bilgi

İsveç’li araba üretim firması olan Saab, 1947 yılında kurulmuş bir otomotiv şirketidir. Saab firmasının ilk otomobili II. Dünya Savaşından hemen sonra tasarımı 15 adet uçak mühendisine ait olan 92001 modelidir. Bu Saab modelinin en büyük farklarından biri Aerodinamik yapısını olumlu olarak etkileyen kanat profili şeklindeki gövde yapısı olmuştur. Dünyada üzerinde kalite olarak Volvo markasına rakip olcak markalardan birisiri. İnsanlar tarafından çok dayanıklı ve kaliteli arabalar ürettiği savunulmaktadır. Bu kadar sağlam olmasının en büyük nedenlerinden biride İsveç çeliğidir. Scania markası Saab’ın ticari araç olarak kullandığı markasıdır. 1995 yılında ise Scania firması Saab ile yollarını ayırmıştır. General Motors şirketi 2000 yılında Saab markasını satın almıştır. Daha sonrasında ise 2010 yılında Hollanda ülkesine ait spor arabalar üreten Spyker firmasına satılmıştır.

Bunların dışında Saab markası uçak üretimide yapmaktadır. Uçak şirketi Saab Ab ismini kullanmaktadır. Son olarak 2011 yılında bir Japon firması olan NEVS Saab’ı satın aldı ve satışların kötü gitmesi sonucunda Saab firması 2014 yılında tamamen kapandı. Fakat dünya genelinde hala 2. el araç olarak satılmaktadır ve kullanıcıları bu markadan gayet memnunlar. Ülkemizde çok az olmasına rağmen halen daha kullanıcıları mevcut ve bu marka ile ilgili gelen bütün yorumlar olumlu yöndedir ve ikinci el satışları da devam etmektedir.

Saab Hangi Ülkenin Vasıta Markasdır?

Cevap: Saab, İsveç Ülkesine Aittir

Saab Markasını Modelleri

Saab 900

Saab 9000

Saab 9-3

Saab 9-5

Saab Markasının Tarihi

Svenska Aeroplan AB (1948–1969)

Saab-Scania (1969–1989)

General Motors (1989–2010)

Swedish Automobiles (2010-2011)

NEVS (National Electric Vehicle Sweden AB 2011-2014)

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