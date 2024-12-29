Dün Gelecek Partisi'nden istifa eden ve bugün AK Parti Grup Toplantısı'na katılarak AK Parti'ye katılan Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Yamalı'nın istifasıyla Saadet Partisi Grubu'nun 20 olan vekil sayısı 19'a düşerek, grup kurma çoğunluğunu kaybetmiş oldu.

Saadet Grubu'nun yol haritasıyla ilgili tartışmalar devam ederken, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya konuya dair önemli açıklamalarda bulundu. Bülent Kaya, Gelecek, DEVA ve Saadet Partileri'nin birleşme konusunda fikir birliğine vardığını ve bu süreçte önemli mesafeler alındığını belirterek, Nedim Yamalı'nın istifa zamanlamasının dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Konuşmanın devamında Kaya, "Son 2 aydır Saadet, Deva ve Gelecek olarak Meclis'te daha güçlü bir grup kurma ile ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi. Nedim beyin istifası tam da artık buna olumlu karar vereceğimiz günlerde yaşandı. Şuan 3 siyasinin birleşmesi yönünde çok ciddi bir yol aldık. Saadet, Gelecek ve DEVA birleşebiliriz" dedi.