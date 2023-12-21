İnegöl Belediyesinin ilan panolarına astığı ‘Sözüne dön. Diline sahip çık’ afişlerini hatırlatan Yıldız, Yabancı isimli bir işletmenin kafeyi işletmesine karşı çıktıklarını belirterek belediye yetkililerine çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden İnegöl Belediyesini ‘Söylemleri başka eylemleri bambaşka çıktı’ diyerek eleştiren Saadet Partisi İlçe Başkanı Ahmet Yıldız’ın açıklaması şu şekilde;

SAMİMİYETSİZLİK ÖRNEĞİ..

“İnegöl Belediyesi şehrin bazı bölgelerindeki ilan panolarına 'Sözüne dön. Diline sahip çık' temasıyla afişler asıp kelimelerin Türkçelerini yazarak yerlilik vurgusu yapmıştı.

Aradan çok zaman geçmeden maalesef ki İnegöl Belediyesi samimiyetsizlik örneği gösterdi. Belediye tarafından, Adnan Menderes Bulvarı üzerine cephe olan bölgede inşa edilen kafeye, yabancı isimli bir

tabela asıldı. SÖYLEM BAŞKA EYLEM BAMBAŞKA çıktı..”

SÖZÜNÜZE DÖNÜN DİLİNİZE SAHİP ÇIKIN

“Yıllardır belediye hizmet binası keşmekeşini, bu bina yapılırken vatandaşın parasını uğrattığınız zararları, şu anda seçim arefesinde inşaat ve taşınma sürecini hızlandırarak kapatmaya çalıştığınızın tüm kamuoyu gibi bizler de farkındayız. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Gastro İnegöl gibi yerli bir faaliyetin içerisine girdiğiniz için de sizleri tebrik ediyoruz fakat bu yerli oluşumun hemen yanına yabancı isimli bu firma tabelasını astıranlar da SİZLERSİNİZ!

Belediye hizmet binasının taşınması ve akabinde bölgenin meydanlaşması-merkezleşmesi , bir nevi şehrimizin ilk intibasının bırakalacağı, reklamının yapılacağı bölge olacağı için yabancı bir işletmeyi veya yabancı isimli bir işletmenin o kafeyi işletmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. İnegöl Belediyesinin yöneticilerine, tıpkı ilan panolarına astırdıkları afişlerdeki ifadelerle çağrı yapıyoruz 'SÖZÜNÜZE DÖNÜN. DİLİNİZE SAHİP ÇIKIN.'”