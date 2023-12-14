Sabotaj Sistem Gereksinimleri (2021) – tam özellikler, sistem denetleyicisi ve ihtiyacınız olan oyun bilgisayarı kurulumu: Sabotaj’ı Çalıştırabilir miyim?

Sabotaj önerilen sistem gereksinimleri

Bellek: 8 GB

Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960

İşlemci: Intel Core i5-4460

Dosya Boyutu: 10 GB

İşletim Sistemi: 64 Bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Sabotaj minimum sistem gereksinimleri

Bellek: 4 GB

Grafik Kartı: Intel HD 4000

İşlemci: Intel Core i3-4150

Dosya Boyutu: 10 GB

İşletim Sistemi: 64 Bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Sabotaj nedir?

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Hangi PCler Çalıştırır?

Sabotaj oynamak için Intel Core i3-4150’ye eşdeğer bir minimum CPU’ya ihtiyacınız olacak. Bununla birlikte, geliştiriciler oyunu oynamak için Intel Core i5-4460’a eşit veya daha büyük bir CPU önermektedir. Oynayabileceğiniz en ucuz grafik kartı Intel HD 4000’dir. Ayrıca, Sabotaj’ı en yüksek ayarlarla çalıştırmak için bir NVIDIA GeForce GTX 960 önerilir. Sabotaj’ı kurmak için en az 10 GB boş disk alanına ihtiyacınız olacak. Sabotaj sistem gereksinimleri, en az 4 GB RAM’e ihtiyacınız olacağını belirtir. Mümkünse, Sabotaj’ı tam potansiyeliyle çalıştırmak için 8 GB RAM’iniz olduğundan emin olun.

Sabotaj, 64 Bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 ve üzeri bilgisayar sistemlerinde çalışacaktır.