Yaşlanma belirtisi olarak bilinen saç beyazlaması biyolojik ve çevresel faktörlere göre her bireyi farklı yaşlarda etkiliyor. Peki saç neden beyazlar?İSTANBUL (İGFA) - Saçların beyazlamasının genetik, yaşlanma, stres, beslenme eksiklikleri, sigara kullanımı ve otoimmün hastalıklar gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabildiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, “Bu süreci yavaşlatmak ve sağlıklı saçlara sahip olmak için beslenmeye dikkat edilmeli, sigaradan uzak durulmalı, stres iyi yönetilmeli ve saç sağlığına özen gösterilmeli” dedi.

Prof. Dr. Nevrez Koylan, saçların beyazlanmasının 6 nedenini şöyle paylaştı:

1. Genetik faktörler Saçların beyazlama nedenleri arasında bulunan en belirleyici faktörlerden biri genetiktir. Aile geçmişinizde erken yaşta saçları beyazlayan bireyler varsa, sizin de saçlarınızın erken yaşlarda beyazlama olasılığı yüksektir.

2. Yaşlanma Saç beyazlamasının en yaygın nedenlerinden bir diğeri yaşlılıktır. Yaş ilerledikçe melanosit hücreleri daha az melanin üretir ve bu da saçların beyazlamasına neden olur.

3. Stres Yüksek düzeyde stres saçların beyazlanmasını hızlandırabilir. Stres, vücutta serbest radikallerin artmasına neden olur ve bu da melanosit hücrelerinin zarar görmesine yol açar.

4. Beslenme ve vitamin eksiklikleri Yetersiz beslenme ve bazı vitaminlerin eksikliği saçların beyazlanmasını artırabilir. Özellikle B12 vitamini, bakır ve demir eksiklikleri bu süreci hızlandırabilir.

5. Sigara kullanımı Sigara kullanımı saçların erkenden beyazlamasına neden olabilir. Sigara, vücutta oksidatif strese neden olarak melanosit hücrelerine zarar verir.

6. Otoimmün hastalıklar Bazı otoimmün hastalıklar da saçlarda beyazların artmasına yol açabilir. Örneğin vitiligo ve alopesi areata gibi hastalıklar, melanosit hücrelerinin yok olmasına yol açar.