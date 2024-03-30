CHP’nin Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, 31 Mart yerel seçimlerinde herkesi sandığa davet ederek, “Herkes kendi geleceği için oyunu kullanmalı, sandığa sahip çıkmalı. Ben eminim ki en doğru kararı Nilüferliler verecek” dedi.

CHP’nin Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, 31 Mart Genel Seçimleri’ne kısa süre kala çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gün içinde seçim ofisinde seçmenlerle buluşan Özdemir, ziyaretlerde de bulunuyor. Şadi Özdemir, ziyaretler çerçevesinde Mestanlılar Derneği ile Balıkesir İl ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ile buluştu.

Mestanlılar Derneği’ndeki ziyarette CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın, Yalova Belediyesi’nin önceki dönem başkanlarından Vefa Salman, 24. Dönem CHP Bursa Milletvekili İlhan Demiröz de yer aldı. Ziyarette Mestanlılar Derneği Başkanı Mestaniye Efe, çalışmalarını anlattı.

Şadi Özdemir, Balıkesir İl ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni de Nilüfer Belediye Meclisi üyesi adayları ve eşi Nuray Özdemir ile birlikte ziyaret ederek Dernek Başkanı İrfan Göktaş ve üyelere projelerini anlattı.

Seçim çalışmalarının artık sonuna geldiklerini söyleyen Şadi Özdemir, herkesin sandığa gitmesi çağrısında bulundu. En doğru kararı Nilüferliler’in vereceğini söyleyen Şadi Özdemir, “Nilüfer’e seven 31 Mart’ta sandığa gelsin. Herkes kendisi için, kenti için ve geleceği için oy kullanmalı” dedi.