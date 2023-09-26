Meteoroloji Bursa için 26 Eylül 2023 Salı günü hava tahmin raporunu yayınladı.

Meteoroloji’nin hazırladığı 5 günlük hava durumu raporuna göre sıcaklık 30 derece üzerindeki seyrini sürdürürken gün verilerek sağanak yağış ve düşük sıcaklık uyarısı geldi. İşte detaylar…Haftanın ikinci iş gününe 15 derecelik bir sıcaklıkla başlayan Bursa genelinde sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzüyle birlikte gün doğumu yaşandı.Öğle saatlerine doğru parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte hava sıcaklığı ise 20 derece seviyelerinde.Öğle saatlerinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte hava sıcaklığı 27 derece seviyelerinde ölçülüyor. Öğle saatleri sonrası 31 derece seviyelerinde ölçülen termometrelerin yanı sıra parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzü şehir genelinde yüzünü gösteriyor.Akşam saatlerine doğru termometreler 28 derece olarak ölçülürken az bulutlu gökyüzüyle birlikte gün batımı yaşanıyor. Akşam saatlerinde de az bulutlu gökyüzüyle birlikte hava sıcaklığı 22 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gece saatlerinde de termometreler 19 derece seviyelerinde.

YAĞIŞ GELİYOR, SICAKLIK DÜŞÜYOR

Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmin raporunda Bursa genelinde sıcaklık bugün ve yarın da yüzünü gösterirken Perşembe gününden itibaren ise sağanak yağışla birlikte termometreler düşüşe geçecek.

Haftanın üçüncü iş gününde (YARIN) sabah saatlerinde hava sıcaklığı 15 derece seviyelerinde seyrediyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 29 derece seviyelerine kadar tırmanıyor.

Haftanın dördüncü iş gününde (PERŞEMBE) sabah saatlerinde 15 derece olarak ölçülürken gün içerisinde gökgürültülü sağanak yağış yüzünü göstermeye başlarken sıcaklık en yüksek 26 derece olacak.

Haftanın son iş gününde (CUMA) sabah saatlerinde 17 derece olarak ölçülürken gün içerisinde gökgürültülü sağanak yağışla birlikte termometreler en yüksek 24 dereceyi gösterecek.

Hafta sonunun ilk gününde (CUMARTESİ) sabah saatlerinde hava sıcaklığı 16 derece seviyelerinde seyrediyor. Gün içerisinde sağanak yağış geçişleriyle birlikte termometreler ise 24 derece seviyelerinde ölçülüyor.