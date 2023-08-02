19 Sendika 2 Aile Hekimliği Federasyonu olmak üzere toplam 21 STK’nın birleşimiyle kurulan kısa adı SABİM olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu, nitelikli sağlık hizmeti için dün başladığı iş bırakma eylemini bugün de sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - İş bırakma eylemi dolayısıyla ortak açıklama yapan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Birlik ve Mücadele Platformu (SABİM) Üyeleri, sağlık çalışanlarının haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

2 Ağustos’ta Ankara Etlik Şehir Hastanesi önünde açıklamada bulunan Birlik ve Dayanışma Sendikası Ankara Temsilcisi Dr. Burhan Güçlü, sağlık çalışanlarının can güvenliklerinin tehlikede olduğunu söyledi.

Dr. Güçlü, 2010 yılından bu yana sayısız başarı elde etmiş aile hekimliği uygulamasının liyakatsiz eller sebebiyle geriye gitmeye devam ettiğine dikkati çekerek, "5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nu düzenlemek yerine 657 sayılı Kanuna göre ceza verilerek anayasal haklar görmezden geliniyor, liyakatsizlik ve art niyet, yönetimdeki etki alanını giderek artırıyor. Tırnak makasıyla AVM'lere dahi girilemeyen bir zamanda, silahla polikliniğe girip sağa sola ateş edebilen kişilerle iç içeyiz. Şiddetin gölgesinde hizmet üretmeye çalışırken, her an bu silahtan çıkan bir kurşunla, hatta başımıza indirilen bir oksijen tüpüyle, gelecek bir bıçak darbesiyle ölebiliriz. Şiddeti engellemek için sadece kanunların yeterli olmayacağını biliyoruz. Rant alanına dönüştürülen ve kışkırtılan sağlık talebi, saygının yok edilmesi, eksik istihdamla verilmeye çalışılan hizmet, sanal kuyruklar, 5-10 dakika muayene süreleri… Şiddeti üreten, bu sistemin kendisi, biliyoruz" diye konuştu.

BALIKESİR'DE DE EBE HEMŞİRELER İŞ BIRAKTI

Bu arada Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklamada bulunan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Sekreteri Ebe Ayten Erdoğmuş, “Aile Sağlığı çalışanı ebe hemşire arkadaşlarımızın sistemle ilgili ciddi kaygıları var.” dedi.

Erdoğmuş, hiçbir sınırı belli olmayan ve yeni çıkacak bir uygulama yönetmeliği ile düzenlenecek olan maddelerde Aile Sağlığı Çalışanı ibaresinin de Aile Sağlığı Ebe –Hemşiresi olarak değiştirilip açık ve net şekilde görev tanımlaması düzenlemesinin Aile Hekimliği sistemine Aile Sağlığı Çalışanları açısından daha profesyonel bir vizyon getireceğini düşündüklerini belirterek, "Toplumun sağlığını korumayı hedefleyen görevimizin en önemlilerinden bir tanesi olan ve pandemide daha da iyi anlaşılan bağışıklama hizmetlerinin başarılı olmasında, anne ve bebek ölüm oranlarının düşerek dünya standartlarında yer almamızda en büyük yükü canla başla yapıtık ve yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu koşullar içerisinde % 98 inin kadın olduğu bir meslek grubu olan Aile Sağlığı Ebe Hemşireleri ağır bir geçim sıkıntısı içindedir.” diye konuştu.