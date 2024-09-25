Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, sağlık hizmetlerinin her geçen gün daha da geliştirildiğini söyledi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimiyle toplantı gerçekleştiren İl Müdürü Damkacı, hastane hizmetleri hakkında bilgi aldı. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), poliklinik, acil servis, görüntüleme hizmetleri, ameliyathane ve diğer sağlık hizmetlerine dair değerlendirmeler yapılan toplantıda İl Müdürü Damkacı; “Sağlık tesislerinde sunulan hizmetlerin sürekli olarak yenilendiğini vurgulayarak, hastane yönetimi ile fikir alışverişinde bulundu. 7 gün 24 saat görev yapan sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle hizmet veriyor. Hastane yönetiminden çalışanların yanında olmalarını ve onları yalnız bırakmamalarını istiyorum, Ayrıca personelin gösterdiği fedakârlık ve gayreti takdirle karşılayarak, bu desteğin sürdürülebilir olması da bizi mutlu ediyor" dedi.

Öte yandan toplantıların verimli geçtiğini ve hastane hizmetlerinin daha iyi bir noktaya taşınması adına gerekli adımların atılacağı bilgisi verildi.